Beca Benito Juárez: así puedes recuperar tu contraseña o usuario de la Llave MX

La beca de Educación Media Superior “Benito Juárez” es uno de los principales apoyos económicos impulsados por el actual sexenio del Gobierno de México. El programa se encuentra dirigido a alumnado de educación media superior inscrito en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta, y consta de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar. De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), para poder solicitar la Beca Benito Juárez en este mes de septiembre, el estudiante deberá contar con una cuenta en Llave MX. No obstante, y en dado caso de que se haya perdido la contraseña y el usuario, la CNBB señala cómo proceder. Cómo recuperar el usuarioCómo recuperar la contraseña Por otro lado, y si hubo algún problema para acceder a la Llave MX, se puede marcar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), donde atienden las 24 horas del día los 365 días del año.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO