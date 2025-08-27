Beca Benito Juárez: así puedes recuperar tu contraseña o usuario de la Llave MX

La beca de Educación Media Superior “Benito Juárez” es uno de los principales apoyos económicos impulsados por el actual sexenio del Gobierno de México. El programa se encuentra dirigido a alumnado de educación media superior inscrito en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta, y consta de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar.

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), para poder solicitar la Beca Benito Juárez en este mes de septiembre, el estudiante deberá contar con una cuenta en Llave MX . No obstante, y en dado caso de que se haya perdido la contraseña y el usuario, la CNBB señala cómo proceder.

Pasos para recuperar el usuario y/o la contraseña de la cuenta en Llave MX

Cómo recuperar el usuario

Entrar a llave.gob.mx Dar clic en “¿Olvidé mi usuario?” Ingresar la CURP y dar clic en Consulta Si la CURP es correcta, aparecerán los datos censurados del medio de contacto registrado previamente. Los cuales podrán emplearse como usuario

Cómo recuperar la contraseña

Entrar a llave.gob.mx Dar clic en “¿Olvidé mi contraseña?” Ingresar el correo registrado en la cuenta para poder recibir un enlace a través del cual se restablecerá la contraseña. Crear y confirmar la nueva contraseña (con un mínimo de 8 caracteres; una minúscula, una mayúscula y un número). Dar clic en generar e ingresar con la nueva contraseña

Por otro lado, y si hubo algún problema para acceder a la Llave MX, se puede marcar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), donde atienden las 24 horas del día los 365 días del año.

