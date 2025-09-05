Mundial 2026: ¿Habrá reventa oficial para comprar boletos?

Los boletos para el Mundial 2026 están apunto de salir a la venta por medio de FIFA en lo que será un foco importante para aficionados de todo el mundo.El único medio donde estarán disponibles los boletos será en: FIFA.com, que estará bajo la supervisión de FIFA para cada uno de los 104 partidos para el certamen.Asimismo todos los boletos serán electrónicos, es decir, no habrá boletos físicos, y tampoco habrá venta de boletos en taquillas o centros oficiales. La venta de boletos para la Copa del Mundo 2026 se dividirá en tres fases. La primera comenzará el 10 de septiembre y el registro permanecerá abierto hasta el día 19 del mismo mes.En esta etapa inicial, solo se aceptarán pagos con tarjetas de crédito y débito Visa, mientras que en las siguientes fases se permitirá el uso de otras tarjetas bancarias.La respuesta es si, se tratará de una reventa oficial regulada por la FIFA, la cual contará con una sección especial dentro del portal FIFA.com. Ahí, los aficionados que ya hayan adquirido entradas podrán ofrecerlas en caso de estar seguros de que no las utilizarán.Cabe destacar que los boletos en reventa tendrán una sección especial en el sitio oficial de la FIFA.Por otro lado hay algunas condiciones para adquirir boletos para el Mundial 2026:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS