Sheinbaum explica la llegada de Kenia López Rabadán a la presidencia de la Cámara de Diputados

El día 2 de septiembre, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán , fue nombrada nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja .

El cambio de edil se realiza en el marco de la entrada de las y los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y luego de una serie de debates en los últimos días, cuando Ricardo Monreal anunció que no se había alcanzado un consenso en la designación, pese a que previamente se había acordado que el segundo año de la Legislatura estaría encabezado por la oposición.

Al asumir el cargo, López Rabadán agradeció la confianza de los 500 legisladores que integran la Cámara baja, y se comprometió a respetar a las mayorías, así como " a las voces de las minorías y lo que representan" .

" Me comprometo a representar la unidad en la pluralidad. Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás Poderes, autoridades e instituciones ", señaló en su discurso.

También prometió encabezar este año legislativo con " responsabilidad ", respetar y hacer valer la ley, además de " generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras ".

López Rabadán sucede a la cabeza de la cámara a Sergio Gutiérrez Luna, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , partido en el poder y con la mayoría en ambas Cámaras, junto con sus aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) .

Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada por la llegada de uno de los miembros del PAN a la presidencia de la Cámara baja, pues la oposición " repite y no se cansa de decir que vivimos en una dictadura ".

" Hay una regla, no, por lo que entiendo, establecida; en el Senado es distinto, pero en el caso de la Cámara de Diputados va turnándose: un año le toca al partido mayoritario, luego al que sigue y así, el siguiente año creo que le tocará al Partido Verde. Se respetó la regla, está muy bien ", declaró la Mandataria.

Con información de EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF