Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿A qué hora empieza la transmisión del Grito de Independencia de Sheinbaum?

Hoy lunes 15 de septiembre por la noche, la Presidenta Claudia Sheinbaum dará el Grito de Independencia por primera vez

Por: El Informador

Durante la semana pasada, Sheinbaum comentó lo que significa para ella esta Ceremonia que se vivirá hoy. SUN / NTX / ARCHIVO

Durante la semana pasada, Sheinbaum comentó lo que significa para ella esta Ceremonia que se vivirá hoy. SUN / NTX / ARCHIVO

Este lunes 15 de septiembre por la noche, se vivirá el tradicional Grito de Independencia, para conmemorar los 215 años de la Independencia de México.

La novedad de este año, es que lo dará la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbam Pardo.

Durante la semana pasada, la Mandataria comentó lo que significa para ella esta Ceremonia que se vivirá hoy.

LEE: Peso mexicano toma FUERZA frente al dólar; así cotiza HOY lunes

"Es una conmemoración, primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México. Y asumirlo, por eso ensayamos", comentó.

Por su parte, el Gobierno de México difundió a través de sus redes sociales la invitación para seguir las transmisiones en vivo de la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar a través de cuentas oficiales.

El Grito de Independencia será a las 23:00 horas de hoy 15 de septiembre, mientras que el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre comenzará a las 10:00 horas.

 ESPECIAL
ESPECIAL

Sin embargo, se menciona que desde las 20:00 horas, en el Zócalo iniciarán los conciertos que ofrecerán la cantante Alejandra Ávalos, el colectivo "Legado de Grandeza", así como La Arrolladora Banda El Limón.

Te puede interesar: Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY lunes 15 de septiembre de 2025

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones