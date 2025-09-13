El próximo 15 de septiembre se llevará a cabo una de las celebraciones más esperadas por los mexicanos: el Grito de Independencia. Este año será un evento histórico, pues por primera vez será encabezado por una mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el aniversario 215 aniversario. Millones de personas esperan con emoción la transmisión en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México, además de los festejos que se realizarán en plazas públicas de todo el país.

Hace unos días, la Presidenta adelantó en "La Mañanera" que la ceremonia tendrá un carácter austero, siguiendo uno de los principios de la Cuarta Transformación que ella encabeza y que, en cuanto a los invitados, estarán presentes únicamente los integrantes de su Gabinete.

¿Dónde ver en vivo el Grito de Independencia 2025?

La ceremonia del Grito de Independencia 2025 podrá seguirse en televisión abierta a través de los principales canales nacionales, como Las Estrellas de Televisa y Azteca 7. Además, el evento será transmitido en vivo por internet mediante plataformas de streaming y en los canales oficiales del Gobierno de México en YouTube y redes sociales, lo que permitirá que millones de personas lo disfruten desde cualquier rincón del país e incluso desde el extranjero.

La celebración de este año tendrá un ambiente musical muy especial: La Arrolladora Banda El Limón será la agrupación estelar encargada de encender la fiesta en el Zócalo capitalino con un concierto gratuito la noche del 15 de septiembre. Junto a ellos también se presentarán la cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, que animarán al público antes de la ceremonia principal.

En cuanto al horario del tradicional Grito, hasta el momento el Gobierno Federal no ha confirmado la hora exacta en la que la Presidenta Claudia Sheinbaum saldrá al balcón de Palacio Nacional para dar los emblemáticos gritos. No obstante, siguiendo la tradición de años anteriores, se espera que sea alrededor de las 23:00 horas.

Las festividades continuarán el martes 16 de septiembre, día de descanso oficial en todo el territorio nacional, con el desfile cívico-militar en el Zócalo. El evento será transmitido en vivo a través de N+ FORO, ViX y el canal oficial de YouTube del Gobierno de México, donde se podrá apreciar a las Fuerzas Armadas, instituciones educativas y agrupaciones civiles que año tras año participan en este homenaje a la patria.

Fecha: Lunes 15 de septiembre

Lunes 15 de septiembre Hora: Alrededor de las 23:00 horas

Alrededor de las 23:00 horas Transmisión (canales): 11, 14 y 22, Las Estrellas y TV Azteca, N+ FORO, ViX, YouTube

