Este domingo en la Playa El Paraíso del municipio de Armería en Colima, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) rescató a un ciudadano bañista que se encontraba en riesgo al haber ingresado al mar y ya no poder salir.

El guardavidas Abel Ángel Estopin Reynaga logró el rescate de un sujeto masculino de 56 años originario de Guadalajara. El sujeto había ingresado al mar de esta playa que ya ha cobrado otros accidentes lamentables por lo que ha sido señalada como una zona de riesgo. Tras las dificultades de salir del oleaje, el hombre fue rescatado y regresado a tierra firme.

La persona fue rescatada sin incidentes tras la rápida intervención del guardavidas mencionado y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima. Dicha autoridad exhorta a la población a respetar siempre los señalamientos de seguridad en playas y mantener precaución al ingresar al agua.

Para contactar la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, busca su número de emergencia 911 o el número de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en el 55 5599 6593.

OB