Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Rescatan a un bañista en riesgo de ahogamiento en playa de Colima (VIDEO)

Los hechos ocurrieron el día de ayer en el municipio de Armería

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Guardavidas de Colima lograron el rescate de un sujeto en el municipio de Armería. NTX / ARCHIVO

Guardavidas de Colima lograron el rescate de un sujeto en el municipio de Armería. NTX / ARCHIVO

Este domingo en la Playa El Paraíso del municipio de Armería en Colima, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) rescató a un ciudadano bañista que se encontraba en riesgo al haber ingresado al mar y ya no poder salir.

El guardavidas Abel Ángel Estopin Reynaga logró el rescate de un sujeto masculino de 56 años originario de Guadalajara. El sujeto había ingresado al mar de esta playa que ya ha cobrado otros accidentes lamentables por lo que ha sido señalada como una zona de riesgo. Tras las dificultades de salir del oleaje, el hombre fue rescatado y regresado a tierra firme.

Lee: "Mario" se intensifica y provocará lluvias fuertes y oleajes crecidos

La persona fue rescatada sin incidentes tras la rápida intervención del guardavidas mencionado y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima. Dicha autoridad exhorta a la población a respetar siempre los señalamientos de seguridad en playas y mantener precaución al ingresar al agua.

Para contactar la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, busca su número de emergencia 911 o el número de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en el 55 5599 6593.

Te puede interesar: De esto va la "Ley Tupperware", una iniciativa promovida en el Senado

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones