Clima HOY: CDMX, ¿lloverá el 15 y 16 de septiembre? ESTE es el pronóstico de los días patrios

Si planeas celebrar las fiestas patrias en la Ciudad de México, es importante que tomes precauciones, ya que el pronóstico del clima para este 15 y 16 de septiembre incluye lluvias fuertes, posibles tormentas eléctricas, e incluso caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para estos días patrios, el Valle de México presentará cielo de medio nublado a nublado durante el día, con ambiente templado por la mañana y fresco en zonas altas donde no se descartan bancos de niebla. Por la tarde y noche se esperan lluvias puntuales fuertes tanto en la CDMX como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las condiciones podrían provocar incremento en ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de afectar la visibilidad al conducir. En la capital del país se prevén temperaturas mínimas entre 14 y 16 grados Celsius y máximas de 23 a 25 grados. Para Toluca, se estima una mínima de 10 a 12 grados Celsius y máxima de 19 a 21 grados. Además, se esperan rachas de viento de hasta 45 km/h durante las tormentas, con riesgo de caída de árboles o anuncios.

El clima para el 15 y 16 de septiembre en la CDMX

En su pronóstico matutino de este lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un reporte específico para el día de las celebraciones patrias en la CDMX:

Hoy lunes, el amanecer fue templado, con cielo medio nublado y temperaturas entre 14 y 16 grados Celsius. Durante la tarde y noche se prevé cielo completamente nublado, lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y caída de granizo. Las temperaturas máximas estarán entre 24 y 26 °C.

Durante la tarde y noche de este 15 de septiembre, la probabilidad de lluvia irá en aumento, especialmente entre las 16:00 y las 19:00 horas, cuando se esperan tormentas eléctricas con alta posibilidad de precipitaciones. Si tienes planes para celebrar el Grito de Independencia al aire libre, toma precauciones, ya que el ambiente será muy húmedo y con posibles descargas eléctricas. De acuerdo con el pronóstico por hora, según The Weather Channel:

La probabilidad de lluvia por hora | 15 de septiembre en CDMX:

14:00 | 8% (Muy nublado)

15:00 | 20% (Muy nublado)

16:00 | 52% (Tormentas eléctricas dispersas)

17:00 | 62% (Tormentas eléctricas)

18:00 | 82% (Tormentas eléctricas)

19:00 | 80% (Tormentas eléctricas)

20:00 | 58% (Tormentas eléctricas dispersas)

21:00 | 39% (Chubascos)

22:00 | 38% (Chubascos)

23:00 | 24% (Nublado, 16)

Para mañana martes 16 de septiembre, día de descanso obligatorio o puente, se mantendrán condiciones similares: temperaturas mínimas entre 13 y 15 grados Celsius, cielo de medio nublado a nublado y lluvias fuertes con tormentas por la tarde y noche.

La Ciudad de México amanecerá con cielo mayormente nublado y ambiente templado, pero hacia la tarde y noche se espera un repunte en la probabilidad de lluvias, especialmente con tormentas eléctricas entre las 15:00 y 19:00 horas. Según The Weather Channel:

La probabilidad de lluvia por hora | 16 de septiembre en CDMX:

00:00 | 23% (Nublado)

01:00 | 20% (Nublado)

02:00 | 18% (Nublado)

03:00 | 17% (Nublado)

04:00 | 14% (Nublado)

05:00 | 11% (Nublado)

06:00 | 12% (Nublado)

07:00 | 18% (Nublado)

08:00 | 15% (Nublado)

09:00 | 18% (Nublado)

10:00 | 16% (Parcialmente nublado)

11:00 | 12% (Parcialmente nublado)

12:00 | 24% (Parcialmente nublado)

13:00 | 5% (Parcialmente nublado)

14:00 | 16% (Muy nublado)

15:00 | 49% (Tormentas eléctricas dispersas)

16:00 | 52% (Tormentas eléctricas dispersas)

17:00 | 62% (Tormentas eléctricas)

18:00 | 64% (Tormentas eléctricas)

19:00 | 71% (Tormentas eléctricas)

20:00 | 39% (Chubascos)

21:00 | 22% (Nublado)

22:00 | 20% (Nublado)

23:00 | 18% (Nublado)

La SGIRPC recomienda a la población usar bloqueador solar si acude a eventos en el zócalo capitalino el 15 u otras sedes, evitar exposición prolongada al sol, mantener limpias las coladeras para evitar encharcamientos, evitar cruzar calles con corrientes de agua y llevar paraguas o impermeable para cuidarse de la lluvia, además de evitar incidentes.

