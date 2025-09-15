Los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Mario” —que en este momento moran frente a las costas de Jalisco, incluida la de Puerto Vallarta—, mantendrá precipitaciones muy intensas en los estados del sur y occidente de México.

Además, el desplazamiento gradual de la onda tropical número 32 sobre el sureste y sur; una vaguada en altura y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, traerán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— al centro, sur, oriente y occidente del territorio jalisciense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta, este lunes se presenta con lluvia eléctrica en horas de la tarde y de la noche.

A esta lloverá hoy, 15 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.8 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

02:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.1 mm 03:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.3 mm 04:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 3 mm 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm 12:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm

También se reporta oleaje de hasta 3.5 metros en sus costas.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Mario”?

El SMN refirió que el centro de la tormenta tropical “Mario” se localizó a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde presentó vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

AO