Los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical "Mario" —que en este momento moran frente a las costas de Jalisco, incluida la de Puerto Vallarta—, mantendrá precipitaciones muy intensas en los estados del sur y occidente de México.Además, el desplazamiento gradual de la onda tropical número 32 sobre el sureste y sur; una vaguada en altura y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, traerán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— al centro, sur, oriente y occidente del territorio jalisciense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta, este lunes se presenta con lluvia eléctrica en horas de la tarde y de la noche.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.8 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de hasta 3.5 metros en sus costas. El SMN refirió que el centro de la tormenta tropical "Mario" se localizó a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde presentó vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.Con información del SMN, IAM, y Meteored.