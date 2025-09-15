Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión Bienestar: Lo que se sabe del pago de aguinaldo a beneficiarios en 2025

Este aplica para personas trabajadoras en activo y pensionadas bajo ciertos regímenes

Por: Oralia López

El siguiente depósito de 6 mil 200 pesos por bimestre de la Pensión Bienestar deberá ocurrir en noviembre (e incluye el mes de diciembre), cerrando así el ciclo de pagos 2025. ESPECIAL / EL INFORMADOR y CANVA

El siguiente depósito de 6 mil 200 pesos por bimestre de la Pensión Bienestar deberá ocurrir en noviembre (e incluye el mes de diciembre), cerrando así el ciclo de pagos 2025. ESPECIAL / EL INFORMADOR y CANVA

Con la llegada de los últimos meses del año, muchas personas comienzan a prepararse para el pago del aguinaldo, una prestación que por ley corresponde a las y los trabajadores mexicanos. No obstante, entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores ha surgido la duda: ¿también ellos recibirán aguinaldo en 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es un derecho laboral que debe entregarse antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de salario. Este beneficio aplica exclusivamente para personas trabajadoras en activo o pensionadas bajo ciertos regímenes.

No te pierdas: Beca Rita Cetina: Beneficiarios que recibirán mil 900 pesos en próximo pago, ¿cuándo?

¿Pagan aguinaldo a beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Por ejemplo, los pensionados del IMSS que están bajo el régimen anterior a 1997 o Ley 1973 sí tienen derecho a recibir una mensualidad adicional como aguinaldo. En cambio, quienes están pensionados bajo la ley vigente no cuentan con este beneficio. Por su parte, los pensionados del ISSSTE reciben hasta 40 días de pensión en dos exhibiciones: una parte en noviembre y otra en enero del siguiente año.

Sin embargo, según lo que se sabe de manera oficial, los beneficiarios de la Pensión Bienestar no reciben aguinaldo. Al tratarse de un programa social y no de un esquema de pensión laboral, este apoyo económico no contempla prestaciones adicionales como el pago navideño. Es decir, para el cierre de 2025 no habrá un depósito extra por concepto de aguinaldo para las personas inscritas en este programa gestionado por la Secretaría del Bienestar.

Quienes reciben la Pensión Bienestar deberán tomar en cuenta que no habrá pago doble ni aguinaldo este fin de año, ya que el programa mantiene un calendario regular de depósitos bimestrales sin cambios por festividades.

¿Cuándo es el siguiente pago de la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar no ha informado sobre los pagos del siguiente periodo, y por lo tanto, lo previsto es que el siguiente depósito de 6 mil 200 pesos por bimestre ocurra en noviembre (que incluye el mes de diciembre), cerrando así el ciclo de pagos 2025.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además: Calendario de pagos Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago a estudiantes en octubre 2025?

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones