Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano toma FUERZA frente al dólar; así cotiza HOY lunes

El peso mexicano se beneficia del retroceso del dólar este lunes 15 de septiembre, previo al Grito de Independencia 

Por: Elizabeth Vargas

Esta es la cotización de dólar a peso para este lunes 15 de septiembre. CANVA / ESPECIAL

Esta es la cotización de dólar a peso para este lunes 15 de septiembre. CANVA / ESPECIAL

El peso mexicano toma fuerza en los mercados internacionales, pues abre hoy lunes 15 de septiembre de 2025, previo al Grito de Independencia en alrededor de 18.41 pesos por dólar, es decir con una apreciación de 0.08% o un centavo respecto a la jornada del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista.

LEE: Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago HOY lunes 15 de septiembre

Hoy, la divisa mexicana se beneficia del retroceso de la divisa estadounidense, a medida que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde, desde hace varias sesiones, ya está descontado un recorte de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia, explicaron los especialistas de grupo financiero Monex.

Esta es la cotización de dólar a peso para este lunes 15 de septiembre

Banco Azteca

17.25 pesos compra
18.94 pesos venta

Banorte

17.50 pesos compra
19.00 pesos venta

Te puede interesar: ¿Cuál será el nuevo costo de la visa americana?

Bancomer

17.29 pesos compra
19.02 pesos venta

Santander

17.35 pesos compra
19.05 pesos venta

Banamex

17.90 pesos compra
18.94 pesos venta

*Con información de SUN y Bloomberg.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones