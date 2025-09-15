El peso mexicano toma fuerza en los mercados internacionales, pues abre hoy lunes 15 de septiembre de 2025, previo al Grito de Independencia en alrededor de 18.41 pesos por dólar, es decir con una apreciación de 0.08% o un centavo respecto a la jornada del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista.

Hoy, la divisa mexicana se beneficia del retroceso de la divisa estadounidense, a medida que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde, desde hace varias sesiones, ya está descontado un recorte de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia, explicaron los especialistas de grupo financiero Monex.

Esta es la cotización de dólar a peso para este lunes 15 de septiembre

Banco Azteca

17.25 pesos compra

18.94 pesos venta

Banorte

17.50 pesos compra

19.00 pesos venta

Bancomer

17.29 pesos compra

19.02 pesos venta

Santander

17.35 pesos compra

19.05 pesos venta

Banamex

17.90 pesos compra

18.94 pesos venta

*Con información de SUN y Bloomberg.

