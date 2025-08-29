Agosto agoniza y el mes más mexicano está por llegar. Septiembre tiene un significado especial en el país, es la temporada donde más fechas que evocan el sentido nacional aparecen, de ahí que se le considere el mes de la Patria. Aquí los detalles:

Así es, septiembre está por llegar y las calles ya comienzan a llenarse de banderas mexicanas, escudos nacionales y otras indumentarias que advierten la llegada del mes más mexicano de todos .

La Guerra de Independencia comienza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo da el "Grito de Dolores", que iniciará un movimiento que lo trascenderá y finalizará el 27 de septiembre de 1821, dando como resultado a una nación independiente como lo es hoy en día México.

A partir de estas dos fechas, surge una determinación para celebrar las Fiestas Patrias en septiembre, que da inicio al nacimiento de México como una nación. Por llamarlo de alguna forma más coloquial, es justamente el noveno mes del año cuando nuestro país "cumple años" .

Existe la versión de que fue el presidente Porfirio Díaz quien decidió mover la celebración de la Independencia de México al día 15, y no al 16, cuando Hidalgo llamó a tomar las armas, porque justamente ese día, el personaje cumplía años. Tradición que ha permanecido desde entonces.

Sin embargo, existen otras fechas que también refuerzan el sentido nacional en septiembre, como el Día de los Niños Héroes de Chapultepec, el 13; y el natalicio de José María Morelos y Pavón, el 30.

Efemérides y fechas importantes del mes de septiembre :

1 de septiembre: Primer informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

2 de septiembre: Día Nacional del Cacao y el Chocolate

4 de septiembre de 1939: El presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México en la Segunda Guerra Mundial

4 de septiembre 1969: Se inaugura la Línea 1 del Metro en el entonces Distrito Federal

4 de septiembre: Instauración de la Sociedad Botánica de México

6 de septiembre de 1860: Benito Juárez instaura las leyes de Reforma en Guanajuato

9 de septiembre: Natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez

13 de septiembre: Día de los Niños Héroes

16 de septiembre de 1810: Aniversario del inicio de la Independencia de México

16 de septiembre: Natalicio de Ricardo Flores Magón

17 de septiembre: Día Mundial de las Playas

19 de septiembre de 1985: En la Ciudad de México se registra un terremoto de 8.1 grados en escala Richter, provocando una de las peores catástrofes del país

19 de septiembre de 2017: En los límites de los estados de Puebla y Morelos (8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla) a las 13:14:39 horas, a una profundidad de 51 km, ocurrió un sismo de magnitud 7.1.

19 de septiembre de 2022: A las 13:05:09 horas, a una profundidad de 15 km, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.7, localizado 63 km al sur de Coalcomán, Michoacán

21 de septiembre: Día Internacional de la Paz

22 de septiembre: Equinoccio de Otoño

27 de septiembre: Se cumplen 203 años de la Consumación de la Independencia de México

24 de septiembre: Día Marítimo Mundial

29 de septiembre: Día Nacional del Maíz

30 de septiembre: Natalicio de José María Morelos y Pavón

Con información del Gobierno de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA