La tarjeta Inapam es un beneficio que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con el cual los adultos mayores de 60 años pueden acceder a descuentos y promociones en tiendas y servicios, para así cuidar sus finanzas.

Cada año, este organismo público se encarga de compartir el catálogo de beneficios para que aquellos que tengan su credencial Inapam puedan consultarlo.

Dentro de los lugares que ofrecen descuento este 2025 para las personas de la tercera edad se encuentran farmacias, tiendas de ropa, supermercados, aerolíneas, despachos jurídicos, transporte público, entre otros.

Es así que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores informó que la tienda departamental Suburbia se suma a la lista de negocios que tienen descuento para sus beneficiarios.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, todos los tarjetahabientes del Inapam podrán solicitar un descuento exclusivo del 5 % al pagar su cuenta en cualquier sucursal de Suburbia.

Para hacer válido el descuento, solo basta con presentar la tarjeta Inapam al momento de adquirir tus artículos. No es acumulable con otras promociones vigentes.

Otros de los comercios que tienen convenio con la tarjeta Inapam son Liverpool, Walmart, Sam’s, Bodega Aurrera, Farmacias Similares y más.

Para conocer más sobre los establecimientos que forman parte del catálogo de beneficios 2025 del Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

