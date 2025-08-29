Alimentación Bienestar: Conoce el calendario de entrega de las canastas en septiembre en el Estado de México

El programa Alimentación Bienestar, impulsado por el gobierno federal para garantizar el acceso a alimentos básicos a familias en situación de vulnerabilidad, mantiene su calendario de distribución de canastas durante el mes de septiembre en todo el Estado de México. La iniciativa busca reforzar la seguridad alimentaria y apoyar la economía de los hogares que más lo necesitan.De acuerdo con la Secretaría del Bienestar Edomex, la entrega de canastas comenzó a realizarse de manera escalonada desde el 22 de agosto siguiendo un calendario específico que contempla distintos municipios y localidades de la entidad. La programación se organiza por días, a fin de garantizar que todas las familias beneficiarias reciban el apoyo sin aglomeraciones.En la información emitida señalan que del 1 al 17 de septiembre la entrega de despensas será en Valle de Chalco en el CEDIS 154 a aquellas beneficiarias que cuentan con folio de nuevo ingreso y permanencia.Las personas con folio de permanencia de 2023 y 2024 deberán presentarse en el módulo con su INE vigente y una copia del mismo, mientras que quienes son de nuevo ingreso deberán llevar su INE, CURP 2025, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, tanto en original como en copia.Cabe señalar que las beneficiarias cuyo apellido inicie con las letras A-G debieron haber acudido a recibir su despensa entre el 22 y 29 de agosto.YC