Sheinbaum ya tiene boleto para inauguración del Mundial 2026 pero podría hacer ESTO

Luego que ayer jueves 28 de agosto recibió la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ya tiene boleto para asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, sin embargo, podría hacer algo diferente de lo esperado.

La Mandataria señaló en "La Mañanera del pueblo" de hoy viernes que valora darle el ticket a una niña o joven a quien le guste el futbol, pero no tiene la oportunidad de asistir al estadio.

"Sí, me dio un boleto (Infantino), no sé (si voy a asistir), fíjense que estoy pensando, dárselo a una niña, a una joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio" , expresó la Presidenta sheinbaum al comenzar la conferencia matutina de este viernes en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum agregó: "(…) Estamos muy emocionados, es un momento muy especial, fíjense, ¿saben cuánta gente ve la inauguración?, cerca de seis millones de personas, seis mil millones de personas, es el, vamos a decir, el espectáculo, que más se ve, la Ciudad de México tiene el orgullo de por tercera vez recibir la inauguración de un Mundial, entonces va a ser un momento muy importante para México", destacó.

Sheinbaum indicó que México estará en los ojos del mundo y, como siempre, "el pueblo de México es generoso, alegre, pues va a ser algo muy bonito para el país".

Adelantó que habrá pantallas para ver los partidos de futbol, y que más adelante presentarán algunos detalles con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Indicó que, México tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio del próximo año. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva.

OF