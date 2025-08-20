La mañana de este miércoles 20 de agosto, una fuerte tormenta castigó varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), incluyendo colonias como la Moderna, Americana, Santa Teresita, Centro; avenidas como Chapultepec y López Mateos. Pero el pronóstico advierte que estas lluvias se incrementarán en los próximos días, por lo que es importante tomar precauciones.Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, compartió que a partir del jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara."Hacia la segunda mitad de la semana, se refuerza la probabilidad de lluvia", declaró, por lo que hay que estar preparados.Agregó que finalizando la semana, "todavía la lluvia podría arreciar". En materia de agua, agosto es un buen mes, por la captación de agua en Jalisco, de forma generalizada.Hasta este momento, el pronóstico indica que existe posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en Guadalajara esta tarde, entre las 18:00 y 19:00 horas, aunque las variaciones meteorológicas a lo largo del día podrían modificar esta proyección.La posibilidad de lluvia incrementa considerablemente a partir del jueves en Guadalajara. Se espera un fin de semana con tormentas y actividad eléctrica.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA