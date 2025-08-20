La mañana de este miércoles 20 de agosto, una fuerte tormenta castigó varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , incluyendo colonias como la Moderna, Americana, Santa Teresita, Centro; avenidas como Chapultepec y López Mateos. Pero el pronóstico advierte que estas lluvias se incrementarán en los próximos días, por lo que es importante tomar precauciones .

Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, compartió que a partir del jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara .

"Hacia la segunda mitad de la semana, se refuerza la probabilidad de lluvia" , declaró, por lo que hay que estar preparados.

Agregó que finalizando la semana, "todavía la lluvia podría arreciar" . En materia de agua, agosto es un buen mes, por la captación de agua en Jalisco, de forma generalizada.

Hasta este momento, el pronóstico indica que existe posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en Guadalajara esta tarde, entre las 18:00 y 19:00 horas , aunque las variaciones meteorológicas a lo largo del día podrían modificar esta proyección.

Lluvias para Guadalajara los próximos días

Jueves 21 de agosto 82% posibilidad de lluvias 27 – 16 °C Viernes 22 de agosto 79% posibilidad de lluvias 27 – 17 °C Sábado 23 de agosto 62% posibilidad de lluvias 25 – 17 °C Domingo 24 de agosto 80% posibilidad de lluvias 26 – 17 °C

Lluvias nacionales para el jueves 21 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

