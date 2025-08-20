Miércoles, 20 de Agosto 2025

Tras tormenta de hoy, meteorólogo ADVIERTE que vienen más a Guadalajara

Se espera que el próximo jueves y viernes, las lluvias tengan todavía más probabilidades de aparecer y afectar a Guadalajara

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Hasta este momento, el pronóstico indica que existe posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en Guadalajara esta tarde, entre las 18:00 y 19:00 horas. ESPECIAL / CANVA

La mañana de este miércoles 20 de agosto, una fuerte tormenta castigó varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), incluyendo colonias como la Moderna, Americana, Santa Teresita, Centro; avenidas como Chapultepec y López Mateos. Pero el pronóstico advierte que estas lluvias se incrementarán en los próximos días, por lo que es importante tomar precauciones.

Mauricio López Reyes, meteorólogo del  Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, compartió que a partir del jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara.

"Hacia la segunda mitad de la semana, se refuerza la probabilidad de lluvia", declaró, por lo que hay que estar preparados.

Agregó que finalizando la semana, "todavía la lluvia podría arreciar". En materia de agua, agosto es un buen mes, por la captación de agua en Jalisco, de forma generalizada.

Hasta este momento, el pronóstico indica que existe posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en Guadalajara esta tarde, entre las 18:00 y 19:00 horas, aunque las variaciones meteorológicas a lo largo del día podrían modificar esta proyección.

Lluvias para Guadalajara los próximos días

Jueves 21 de agosto 82% posibilidad de lluvias 27 – 16 °C
Viernes 22 de agosto 79% posibilidad de lluvias 27 – 17 °C
Sábado 23 de agosto 62% posibilidad de lluvias 25 – 17 °C
Domingo 24 de agosto 80% posibilidad de lluvias 26 – 17 °C

La posibilidad de lluvia incrementa considerablemente a partir del jueves en Guadalajara. Se espera un fin de semana con tormentas y actividad eléctrica.

Lluvias nacionales para el jueves 21 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur).
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Campeche.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

