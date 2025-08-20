En cuestión de días, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Primer Informe de Gobierno , donde detallará los principales avances y resultados de su primer año al frente del Ejecutivo federal.

Este evento está programado para el 1 de septiembre de 2025, fecha que, al coincidir con un lunes laboral, suele generar dudas entre trabajadores: ¿es feriado oficial? ¿Se paga más por trabajar ese día?

¿El 1 de septiembre se considera día festivo?

Según la Ley Federal del Trabajo, el 1 de septiembre no figura como día feriado oficial , por lo que no se otorga descanso obligatorio ni se requiere un pago extra, como ocurre con otros días marcados por la ley. En otras palabras, se trata de un día laboral común y corriente.

Además , ese mismo día marca el inicio del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

También está previsto que los jueces, magistrados y ministros que fueron elegidos en la más reciente Elección Judicial tomen protesta y comiencen formalmente sus funciones.

¿Cuándo sí se paga triple?

Aunque el 1 de septiembre no genera derechos laborales adicionales, la Ley Federal del Trabajo establece que el 1 de octubre de cada seis años , cuando se realiza la transición presidencial, sí es considerado día feriado oficial. Si te toca trabajar ese día, la ley obliga a tu empleador a pagarte el triple de tu salario diario.

¿Qué feriados oficiales restan en 2025?

Si estás planeando tus descansos, estos son los días festivos que aún quedan en el año:

16 de septiembre – Aniversario de la Independencia de México

Tercer lunes de noviembre – Conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre)

25 de diciembre – Navidad

