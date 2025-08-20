Sigue investigación por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

A tres meses del asesinato de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, las investigaciones continúan enfocadas en los autores intelectuales del crimen.

Así lo informaron las autoridades mexicanas este miércoles en conferencia de prensa, luego de detallar la detención de 13 personas vinculadas como "autores materiales" del crimen.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, explicó que esta madrugada se logró la detención de las personas directamente implicadas en la comisión del crimen, aunque precisó que aún no se ha dado con los "autores intelectuales".

"Sabemos que hay varias preguntas, varios cuestionamientos, les pedimos también su comprensión para esta investigación. Entendamos que sigue en curso, estas son las primeras acciones", expuso García Harfuch en una conferencia de prensa.

El secretario de Seguridad señaló que en los hechos delictivos, primero "se busca la detención de los autores materiales, de las personas que directamente participan en los hechos", pero aclaró que "las investigaciones siguen en proceso" con el objetivo de "tener a todos los detenidos presos".

Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, señaló que las detenciones fueron resultado de 11 cateos en distintos inmuebles en la Ciudad de México y el estado de México, que "eran utilizados para realizar actividades ilícitas y vinculados a la investigación del homicidio".

Entre los detenidos, indicó la fiscal, están Jesús N, Arlette N y Aneri N; además de otras tres personas de quienes ya existía una investigación abierta por el crimen: Abraham N, Jesús Francisco N y Francisco N.

La fiscal aseguró que al menos seis personas participaron "en la ejecución material y los seguimientos al automóvil que manejaba Ximena el día 20 de mayo", además de que se identificó la intervención de otras personas en "la operación logística del evento".

Apuntó que los implicados utilizaron al menos cinco vehículos: una motocicleta para la agresión y la huida, un Nissan Kicks y una camioneta Urvan para el escape, y un Renault Fluence y un Chevrolet Optra para los seguimientos.

Además, señaló que hay "un alto grado de probabilidad" que el crimen estaba planeado para el 14 de mayo, pero no se realizó porque Guzmán no recogió a Muñoz afuera del metro Xola, como usualmente lo hacía, lo que "refuerza la hipótesis de que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios".

Otra hipótesis sólida en las investigaciones es que "la agresión fue resultado de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo", añadió Alcalde.

Esto debido a que dos automóviles fueron vistos vigilando la ruta diaria de los funcionarios hacia su trabajo, así como siguiéndolos hasta su lugar de empleo en el centro de la capital, en diferentes momentos durante mayo y, específicamente, en la madrugada del día de los hechos.

La fiscal recapituló que producto de las investigaciones es posible afirmar que el día del ataque, dos hombres llegaron en una camioneta Urvan a Iztacalco, descargaron una motocicleta, y minutos después, un hombre con chaleco fluorescente disparó a Guzmán, en un Audi, y a Muñoz, en la vía pública.

El tirador huyó en la motocicleta con un cómplice, y tras abandonarla en Benito Juárez, abordaron un Nissan Kicks, que dejaron en Iztacalco, y finalmente huyeron en la camioneta Urvan hacia el Estado de México.

El pasado 20 de mayo, Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, fueron acribillados en la avenida Tlalpan, alcaldía Benito Juárez , un crimen ocurrido a plena luz del día en una de las vías más transitadas de la ciudad, que tuvo como víctimas a los funcionarios de mayor perfil de los últimos años en la capital.

