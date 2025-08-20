Motociclista muere tras disparo de policía en CDMX

Un video difundido en redes sociales este martes generó gran controversia, luego de mostrar el momento en que un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) disparó contra un joven en un punto de revisión ubicado en la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, sobre la calle Galindo y Villa, cerca de Fray Servando Teresa de Mier.

De acuerdo con la versión de la SSC, los hechos ocurrieron cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta fueron detenidos para una inspección, pero reaccionaron de forma violenta, lo que derivó en una confrontación con los uniformados.

Durante la riña, uno de los policías fue agredido y respondió sacando su arma de fuego, con la que hirió a un joven de 21 años. El motociclista fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida a causa de un disparo en la cabeza.

El incidente quedó grabado por un vecino, quien captó el momento en que el oficial accionó su arma. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran que el disparo se efectuó mientras el joven se alejaba de la pelea y caminaba hacia su moto, lo que generó indignación y fuertes críticas en redes sociales.

El caso desató un intenso debate entre internautas sobre si la actuación del policía podía considerarse como “legítima defensa”. Sin embargo, la mayoría de comentarios exigían sanciones para el elemento de seguridad, señalando un uso excesivo de la fuerza.

MF