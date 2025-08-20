Dónde denunciar a los franeleros que te exigen dinero en CDMX

En la Ciudad de México, apartar lugares en la vía pública con cubetas, cajas u otros objetos dejará de ser una práctica impune. Con la entrada en vigor de nuevas reformas legales, las personas conocidas como “franeleros” o “viene-viene” enfrentarán consecuencias más severas si intentan adueñarse de las calles para obtener beneficios personales.

¿Qué establece la nueva reforma?

El 15 de agosto de 2025 se aprobó una modificación a la Ley de Cultura Cívica, cuyo objetivo es frenar de manera contundente a quienes lucran con el espacio público. Esta actualización contempla multas económicas, arrestos administrativos e incluso canalización al Ministerio Público si hay violencia o amenazas de por medio.

Entre las conductas sancionadas se encuentran:

Colocar objetos para reservar espacios en la vía pública.

Cobrar por estacionar, lavar o “vigilar” vehículos en la calle.

Intimidar o exigir dinero a los conductores.

Las sanciones en detalle

Quienes insistan en apropiarse ilegalmente del espacio público podrán enfrentar:

Arresto inconmutable de 25 a 36 horas, según la gravedad del caso.

Multas que oscilan entre mil 200 y 4 mil 525 pesos.

En situaciones que involucren agresiones físicas o amenazas, el caso será turnado directamente a la Fiscalía de la CDMX.

Las autoridades capitalinas fueron contundentes al declarar:

“El espacio público no se vende, no se renta y no se negocia”.

¿Cómo denunciar a un franelero?

Ante este tipo de situaciones, la ciudadanía puede presentar denuncias de forma accesible a través de diferentes canales oficiales:

1.- Locatel

Línea directa 24 horas al día: 55 56 58 11 11.

También puedes contactarlos por redes sociales.

2.- Elementos policiales en la zona

Si observas una patrulla cerca, puedes acercarte y reportar el hecho.

Los agentes pueden actuar de inmediato si el acto está ocurriendo en el momento.

3.- Botones de emergencia del C5

Ubicados en postes de seguridad en distintas partes de la ciudad.

Úsalos si percibes riesgo o si la situación se vuelve hostil.

4.- CESAC de tu alcaldía

Asiste personalmente de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Lleva tus datos y la dirección exacta del incidente.

Recomendaciones al momento de reportar

Toma fotografías o videos del hecho si es seguro hacerlo.

Anota las placas de vehículos involucrados o describe los objetos utilizados para bloquear espacios.

No accedas a pagos indebidos. Recuerda que nadie tiene derecho a rentar un lugar en la vía pública.

Si recibes amenazas, solicita que el caso se turne directamente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX).

¿Cuándo comienzan a aplicarse las sanciones?

Aunque la reforma fue publicada el 15 de agosto de 2025, las sanciones comenzarán a aplicarse 30 días después de su publicación oficial en la Gaceta de la Ciudad de México. La fecha exacta será confirmada próximamente por las autoridades locales.

