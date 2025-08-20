Dónde denunciar a los franeleros que te exigen dinero en CDMX

En la Ciudad de México, apartar lugares en la vía pública con cubetas, cajas u otros objetos dejará de ser una práctica impune. Con la entrada en vigor de nuevas reformas legales, las personas conocidas como “franeleros” o “viene-viene” enfrentarán consecuencias más severas si intentan adueñarse de las calles para obtener beneficios personales.El 15 de agosto de 2025 se aprobó una modificación a la Ley de Cultura Cívica, cuyo objetivo es frenar de manera contundente a quienes lucran con el espacio público. Esta actualización contempla multas económicas, arrestos administrativos e incluso canalización al Ministerio Público si hay violencia o amenazas de por medio.Entre las conductas sancionadas se encuentran:Quienes insistan en apropiarse ilegalmente del espacio público podrán enfrentar:Las autoridades capitalinas fueron contundentes al declarar:Ante este tipo de situaciones, la ciudadanía puede presentar denuncias de forma accesible a través de diferentes canales oficiales:Línea directa 24 horas al día: 55 56 58 11 11. También puedes contactarlos por redes sociales.Si observas una patrulla cerca, puedes acercarte y reportar el hecho. Los agentes pueden actuar de inmediato si el acto está ocurriendo en el momento.Ubicados en postes de seguridad en distintas partes de la ciudad. Úsalos si percibes riesgo o si la situación se vuelve hostil.Asiste personalmente de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Lleva tus datos y la dirección exacta del incidente.Aunque la reforma fue publicada el 15 de agosto de 2025, las sanciones comenzarán a aplicarse 30 días después de su publicación oficial en la Gaceta de la Ciudad de México. La fecha exacta será confirmada próximamente por las autoridades locales.BB