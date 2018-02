Señalan “venganza política” tras el arresto de ex tesorero de QR

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo (QR), atribuyó la detención por presunto lavado de dinero del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Melquiades Vergara, a una presunta “revancha” política del Gobierno federal, en contra del Gobierno del Estado, por la aprehensión y enjuiciamiento de militantes del PRI.

"Asumimos esto como una respuesta al combate a la corrupción que se ha venido dando en Quintana Roo. No lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar intimidar".

Ayer, un juez determinó que Vergara sostendrá su proceso en libertad, luego de que acudió a la audiencia en el juzgado de Control en el Estado de México. El magistrado determinó que el delito por el que se le acusa al ex funcionario del actual gobernador Carlos Manuel Joaquín González no es considerado grave, por lo que fue liberado tras el pago de una fianza.

Se le dictaron medidas cautelares como firmar periódicamente, no salir del país y el depósito de una garantía económica.

Sobre la detención de Vergara el viernes, el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que, además de violar el principio de presunción de inocencia, existe “una clara venganza política”, por parte del Gobierno federal, para “castigar” a los estados que están combatiendo a ex funcionarios priistas acusados de actos de corrupción.

“Mientras que en Quintana Roo hemos detenido y se han metido a la cárcel desde al ex gobernador, hasta ex candidatos y ex funcionarios públicos, ustedes saben cuál es el combate o compromiso del Gobierno federal en contra de la corrupción”, expresó el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio.

Semanas atrás, Gabriel Mendicuti, secretario de Gobierno del entonces gobernador, Roberto Borge y Mauricio Góngora, candidato a sucederlo, fueron detenidos por agentes ministeriales, acusados por la Fiscalía General de desempeño irregular en la función pública y peculado y fueron vinculados a proceso por un juez de control justo el fin de semana pasado.

Particularmente, Góngora Escalante, detenido en la Ciudad de México, lucía con la barba crecida, anteojos y una indumentaria distinta a la habitual, como para ocultarse de la autoridad.

DENUNCIA

Operaciones inexistentes

De acuerdo con la denuncia contra Juan Vergara, 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra, la cual las declaró fiscalmente, considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para operaciones con receptores finales de los recursos aparentando una relación laboral.