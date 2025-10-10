Viernes, 10 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

ADO suspende servicio en estas ciudades por paso de la tormenta tropical 'Raymond'

La medida busca priorizar la seguridad de pasajeros y personal operativo, ya que las condiciones climatológicas adversas impiden operar con normalidad en varios tramos carreteros

Por: El Informador

, ADO señaló que los servicios se restablecerán gradualmente conforme las autoridades confirmen mejoras en las condiciones meteorológicas y de seguridad vial. Unsplash

, ADO señaló que los servicios se restablecerán gradualmente conforme las autoridades confirmen mejoras en las condiciones meteorológicas y de seguridad vial. Unsplash

La línea de autobuses ADO anunció la suspensión temporal de sus servicios hacia y desde diecisiete ciudades del país, debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical “Raymond”, que ha generado intensas lluvias y complicaciones en distintas carreteras del Golfo de México.

De acuerdo con la empresa, la medida busca priorizar la seguridad de pasajeros y personal operativo, ya que las condiciones climatológicas adversas impiden operar con normalidad en varios tramos carreteros.

Te recomendamos: Detienen a Miguel Ángel 'N', vinculado por el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Estados y municipios afectados.

El estado de Veracruz es el más impactado por las interrupciones, aunque también se reportan afectaciones en municipios de Puebla y Tamaulipas. Las rutas con servicio suspendido incluyen las siguientes ciudades:

  • Tuxpan
  • Naranjos
  • Tampico
  • Cerro Azul
  • Papantla
  • Gutiérrez Zamora
  • Huauchinango
  • Tecolutla
  • Huejutla
  • Martínez de la Torre
  • San Rafael
  • Reynosa
  • Chicontepec
  • Tantoyuca
  • Pánuco

Lee también: LFT: ¿El 12 de octubre es día descanso obligatorio?

ADO informó que las y los usuarios afectados podrán solicitar reembolsos, cambios de boleto o presentar quejas a través de los canales oficiales de atención.

La empresa puso a disposición de los usuarios su servicio de WhatsApp y el portal web de atención al cliente, donde personal especializado brindará apoyo y orientación sobre los trámites correspondientes.

Finalmente, ADO señaló que los servicios se restablecerán gradualmente conforme las autoridades confirmen mejoras en las condiciones meteorológicas y de seguridad vial.

ESPECIAL/ ADO 
ESPECIAL/ ADO 

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones