ADO suspende servicio en estas ciudades por paso de la tormenta tropical 'Raymond'

La línea de autobuses ADO anunció la suspensión temporal de sus servicios hacia y desde diecisiete ciudades del país, debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical “Raymond”, que ha generado intensas lluvias y complicaciones en distintas carreteras del Golfo de México.

De acuerdo con la empresa , la medida busca priorizar la seguridad de pasajeros y personal operativo, ya que las condiciones climatológicas adversas impiden operar con normalidad en varios tramos carreteros.

Estados y municipios afectados.

El estado de Veracruz es el más impactado por las interrupciones, aunque también se reportan afectaciones en municipios de Puebla y Tamaulipas. Las rutas con servicio suspendido incluyen las siguientes ciudades:

Tuxpan

Naranjos

Tampico

Cerro Azul

Papantla

Gutiérrez Zamora

Huauchinango

Tecolutla

Huejutla

Martínez de la Torre

San Rafael

Reynosa

Chicontepec

Tantoyuca

Pánuco

ADO informó que las y los usuarios afectados podrán solicitar reembolsos, cambios de boleto o presentar quejas a través de los canales oficiales de atención.

La empresa puso a disposición de los usuarios su servicio de WhatsApp y el portal web de atención al cliente, donde personal especializado brindará apoyo y orientación sobre los trámites correspondientes.

Finalmente, ADO señaló que los servicios se restablecerán gradualmente conforme las autoridades confirmen mejoras en las condiciones meteorológicas y de seguridad vial.

ESPECIAL/ ADO

NA