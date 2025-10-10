ADO suspende servicio en estas ciudades por paso de la tormenta tropical 'Raymond'

La línea de autobuses ADO anunció la suspensión temporal de sus servicios hacia y desde diecisiete ciudades del país, debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical “Raymond”, que ha generado intensas lluvias y complicaciones en distintas carreteras del Golfo de México.De acuerdo con la empresa, la medida busca priorizar la seguridad de pasajeros y personal operativo, ya que las condiciones climatológicas adversas impiden operar con normalidad en varios tramos carreteros.El estado de Veracruz es el más impactado por las interrupciones, aunque también se reportan afectaciones en municipios de Puebla y Tamaulipas. Las rutas con servicio suspendido incluyen las siguientes ciudades:ADO informó que las y los usuarios afectados podrán solicitar reembolsos, cambios de boleto o presentar quejas a través de los canales oficiales de atención.La empresa puso a disposición de los usuarios su servicio de WhatsApp y el portal web de atención al cliente, donde personal especializado brindará apoyo y orientación sobre los trámites correspondientes.Finalmente, ADO señaló que los servicios se restablecerán gradualmente conforme las autoridades confirmen mejoras en las condiciones meteorológicas y de seguridad vial.NA