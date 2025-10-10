LFT: ¿El 12 de octubre es día descanso obligatorio?

El 12 de octubre no figura como un día de descanso obligatorio en México, según lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que, para la mayoría de los trabajadores, la fecha se considera un día laborable normal.

Aunque muchas personas celebran el 12 de octubre como una fecha de conmemoración cultural, oficialmente no se trata de un día festivo, por lo tanto, las actividades laborales y escolares se llevan a cabo con regularidad y no hay interrupción oficial en el trabajo ni en las escuelas.

Cabe recordar que en México, esa fecha se reconoce como el Día de la Nación Pluricultural y busca honrar y visibilizar la diversidad de los pueblos originarios y afrodescendientes. Sin embargo, esta conmemoración no implica que se otorgue descanso obligatorio a los trabajadores.

A diferencia de los días festivos oficiales, la jornada laboral no se suspende y no se contempla ningún pago adicional por laborar en esta fecha.

Si un trabajador realiza sus actividades el 12 de octubre, no tiene derecho a recibir una remuneración extra, ya que no es un día festivo oficial. La única excepción aplica si este día coincide con un domingo; en ese caso, corresponde el pago de la prima dominical, que representa un 25% adicional al salario diario.

Próximos días de descanso obligatorio

Las siguientes fechas de descanso obligatorio que contempla la LFT son el lunes 17 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana, y el jueves 25 de diciembre, por Navidad. En ambas fechas, se debe otorgar descanso obligatorio a los trabajadores.

YC