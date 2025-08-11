La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el aseguramiento de casi 2 toneladas de droga en la garita de Tijuana en Baja California. Las acciones forman parte de los trabajos para evitar el trasiego de drogas en el país y contó con elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR).

Agentes de seguridad en la garita detectaron densidades que no coincidían con un pedimento de un tractocamión que supuestamente consistía de cuadros decorativos. Para la revisión se utilizaron equipos de Rayos X inicialmente, sin embargo, se procedió a realizar una inspección física. Ahí se detectó un doble fondo con cajas de cartón que contenían 122 paquetes con aproximadamente 1,174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína, por lo cual, se detuvo al conductor de 54 años y se aseguró la droga junto con el tractocamión.

El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Con este aseguramiento se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica para la delincuencia organizada de 477 millones de pesos.

La SSPC y las instituciones del Gabinete de Seguridad enmarcan esta acción en su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir el tráfico y distribución de drogas que afectan a la población.

