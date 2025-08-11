Trump abre la puerta a reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

Durante una conferencia con los medios en la Casa Blanca, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se está revisando nuevas alternativas sobre la posibilidad de reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

En la reunión de esta mañana, la cual tenia como objetivo hablar de los planes de Trump para colocar a Washington DC bajo control federal , el mandatario explicó que se esta discutiendo el tema de la mariguana.

"Estamos analizando ese tema. Aún es muy pronto", afirmó el republicano sobre el proceso.

"Lo estamos estudiando. A algunas personas les gusta. A otras personas les disgusta. Algunas personas detestan todo el concepto de la marihuana, porque si es perjudicial para los niños, también lo es para las personas mayores", afirmó.

Sin embargo, insistió en que "estamos estudiando la reclasificación y tomaremos una decisión en las próximas semanas, diría yo, y esperamos que esa decisión sea la correcta... El tema de la marihuana es muy complicado, como ya saben".

Las declaraciones se producen después de que la cadena estadounidense CNN informara, hace unos días, que Trump está evaluando cómo reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

Según el medio, durante una reunión con donantes Trump dijo que "tenemos que estudiar" el tema de la clasificación de la marihuana.

Esto significaría pasar la marihuana de su clasificación actual como droga de la Lista 1 (en la que está por ejemplo la heroína, o el fentanilo) a la Lista 3 , que incluye "drogas con un potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica", según la Agencia Antidrogas (DEA).

Durante su campaña presidencial, el año pasado, Trump sugirió que, de regresar a la Casa Blanca, habría cambios en el tema de la marihuana, para hacer más fácil para los adultos acceder a productos seguros y que se daría a los estados mayor libertad para promover la legalización. Sin embargo, en más de seis meses de presidencia, no ha hecho nada al respecto, en un indicio de lo divisivo que resulta el asunto.

Te puede interesar: 3 cachorros de tigre siberiano fueron sacrificados en zoológico de Alemania

Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, dijo a CNN que tratándose de la marihuana "todas las políticas y requerimientos legales e implicaciones están siendo considerados".

En la misma conferencia, Kash Patel, director del FBI, habló de los logros de la administración contra el fentanilo.

"Hemos incautado mil 500 kilogramos de fentanilo. Esto supone un aumento del 25% con respecto al mismo periodo del año pasado. Para ponerlo en perspectiva, mil 500 kilogramos de fentanilo son suficientes para matar a 115 millones de estadounidenses. (...) El FBI ha detenido a 19 mil personas solo este año, gracias a la administración del presidente Trump, el doble que en el mismo periodo del año pasado".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP