Tormenta tropical "Henriette" se fortalece, esta es su trayectoria

La tormenta tropical “Henriette”, hasta este momento, se intensifica, pero aún no se convierte en huracán, según lo ha reportado el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Según información del Gobierno de México, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, un ciclón tropical, de acuerdo a la velocidad de sus vientos, tiene las siguientes etapas de desarrollo:

Depresión tropical

Tormenta tropical

Huracán (puede clasificarse, según Saffir-Simpson, en huracán categoría 1 hasta huracán categoría 5, siendo esta última categoría la de mayor intensidad en sus vientos)

Hasta el momento, según información reportada por el Centro, los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 140 km/h con ráfagas más altas, además aseguró que el debilitamiento probablemente comience esta noche y continúe durante los próximos días. “Henriette” podría convertirse en un ciclón postropical el miércoles.

La tormenta tropical “Henriette” se desplaza en el Océano Pacífico, al este de Hawai, sin riesgo para tierra firme . Hace unas horas, según el NHC, el fenómeno meteorológico se encontraba a unos 740 kilómetros al norte-noreste de Honolulu.

Actualmente, mantiene su desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 26 km/h, en una trayectoria que se tiene previsto que lleve al meteoro muy al norte del archipiélago hawaiano en los próximos días .

Trayectoria trazada para la tormenta tropical "Henriette". ESPECIAL / Windy.com

El Centro describió a “Henriette” como un pequeño ciclón tropical. Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 30 kilómetros desde el centro de la tormenta.

La tormenta tropical “Ivo” también se movía a través del Pacífico, a unos 645 kilómetros al oeste de la punta de Baja California, México, y está prevista a debilitarse a un remanente para este lunes.

Finalmente, el Centro apunta que no hay vigilancias o avisos costeros, dado que “Henriette” no presenta amenaza alguna en tierra .

Con información del Centro Nacional de Huracanes, AP y Gobierno de México.

