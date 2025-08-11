Con el C5 Guadalajara y la División de Inteligencia, Policías de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara sacaron de circulación a cuatro presuntos robacoches tras tres acciones distintas implementadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Con estos resultados se completaron 23 bandas delictivas desarticuladas en la administración actual.

En la primera acción, Víctor Octavio "N" de 29 años fue detenido en Torrecillas y Río Zapotlanejo luego de que preseuntamente robó una camioneta marca JAC en Siderurgia y Fuelle. Al sujeto le fue asegurada una arma de fuego. Ya se encuentra vinculado a proceso y esperará su juicio en prisión preventiva.

El segundo caso, realizado en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se detuvo a Héctor Jordi "N" de 30 años de edad. El sujeto es el presunto líder de una banda de robacoches que habría realizado cerca de 25 afectaciones en el AMG. Se encuentra vinculado a proceso en prisión preventiva.

Por último, se realizó la detención de dos presnuntos integrantes de una banda de robacoches en Ayuntamiento y Bernardo de Balbuena en la colonia Ayuntamiento. Los sujetos fueron identificados como Cristian Omar "N" de 27 años y Carlos "N" de 58 años de edad. Ambos fueron vinculados a proceso y se encentran en prisión preventiva.

Para realizar una llamada a la policía en Guadalajara, puedes marcar el número de emergencia único en México, el 911, o el número directo de la Policía de Guadalajara, 33-1201-6070. Si necesitas reportar un delito de manera anónima, puedes llamar al 089

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB