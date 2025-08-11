Las fuertes precipitaciones registradas este domingo 10 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México provocaron múltiples incidentes. Desde encharcamientos considerables y árboles derribados, hasta el cierre temporal de avenidas, la lluvia no dio descanso durante gran parte de la jornada.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se presentó uno de los casos más graves, con una acumulación de agua de cerca de 500 metros sobre la Avenida Estado de México, en la colonia “La Palma”, situación que requirió la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Las demarcaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también enfrentaron severos encharcamientos, mientras que en zonas de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan se reportaron diversas caídas de árboles debido a los vientos y la humedad.

La combinación de lluvia intensa, granizo, neblina y ráfagas de viento sorprendió y alertó a residentes de la capital y municipios aledaños del Estado de México.

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor. Tláloc se convirtió rápidamente en tendencia en la plataforma “X”, donde los usuarios compartieron ingeniosos y divertidos memes sobre las prolongadas lluvias. Algunos agradecieron el clima fresco y la llegada del agua, expresando su “cariño y apoyo a Tláloc”, mientras que otros pidieron en tono de broma que el dios de la lluvia se tomara un descanso. Incluso hubo quienes inventaron métodos poco usuales para “convencerlo” de calmar las precipitaciones.

Qué tal la lluvia por sus rumbos? Comparto un cantar de Tlaloc, de tiempos del esplendor de Tenochtitlan, para aquietar sus ánimos y la lluvia que está cayendo en la #CDMX



“Mexico está en deuda con su dios.

Por los cuatro rumbos se levantan banderas de papel.



Ya no es tiempo… pic.twitter.com/KeIw7cetNz— Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) August 11, 2025

Los mejores memes

������ Hoy Tlaloc se enojó, la lluvia está con todo y justo hoy... Se me ocurre ponerme bermudas ������ #CDMX pic.twitter.com/mRP4au6Bez— karbelt moro (@KarbeltMoro) August 11, 2025

Yo creo que ya deberíamos organizar una oración colectiva ���� para #tláloc … este año ha estado súper enojado pic.twitter.com/BXnfOHZd98— Zolveing (@zolzh) August 11, 2025

¡TLALOC CALMATE CABRON!

¡HAY QUE SACRIFICAR UN POBLANO EN XOCHIMILCO PERO A LA DE YA! pic.twitter.com/Z36lNV0gfj— ∆ MrMagicMK ∆ (@MrMagicMK) August 11, 2025

Tláloc

Todo está saliendo bien, que viva la Nueva Tenochtitlán #lluvias #CDMX pic.twitter.com/07ZmewIGwO— Yo Soy BartMan Simpson (@BartManMX) August 11, 2025

