El día de ayer por la tarde noche, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte tormenta con granizada que derivó en varias afectaciones. En varios puntos e la ciudad se reportaron inundaciones, algunas de hasta un metro, así como árboles caídos y vehículos varados. Además de ello, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan lograron el rescate de una persona que cayó junto con su automóvil al canal de la colonia Arcos de Guadalupe.

Las inundaciones se registraron en la avenida López Mateos a la altura de la colonia Arboledas. Ahí, policías de Zapopan auxiliaron a dos mujeres cuyo vehículo quedó varado. Además, elementos de Policía Vial Jalisco cerraron los cruces con Tizoc, La Giralda, Cubilete y Av. Mariano Otero desde el día de ayer sin información de reapertura.

En ese mismo sentido, los pasos a desnivel de Ávila Camacho y Américas, hacia av. Juan Pablo II; y López Mateos y Periférico fueron cerrados por los niveles de inundación. Mismo caso para el retorno del Anillo Periférico y av. Mariano Otero se encuentra cerrado a la circulación.

En cuanto a árboles caídos, se han presentado diversos que dejaron sin energía eléctrica a las colonias en donde ocurrieron y provocaron cierres viales. Oficiales de Policía Vial Jalisco informaron del cierre en la circulación en avenida Vallarta en los carriles laterales, en los cruces de Calle Tucídides y Calle Tequila.

Autoridades exhortan a la población atender las indicaciones de los elementos en campo en este y otros puntos, pues Policía Vial Jalisco mantiene varios operativos en este momento. Destacan los siguientes:

Contraflujo en av. López Mateos

Vigilancia en Calzada Lázaro Cárdenas y Av. Revolución,

Asistencia a peatones en las inmediaciones del Mercado Felipe Ángeles

Semáforos descompuestos en el cruce del Anillo Periférico y av. Tabachines.

