¿México recibirá niños huérfanos de Palestina? Esto dijo Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos en Palestina, debido al conflicto en la Franja de Gaza con Israel.

"Está muy bien, si es necesario, por supuesto. México siempre va a estar abierto", mencionó la Mandataria durante la conferencia matutina de este lunes.

Sheinbaum Pardo, dijo que se podría analizar si es necesario un programa especial, pero que ese tema lo tiene que ver Juan Ramón de la Fuente, canciller de Relaciones Exteriores.

"Siempre tiene que ver con asuntos humanitarios en México. Siempre abrirán las puertas. Tendríamos que revisar si es el caso", señaló la Presidenta.

Te puede interesar: Actividad industrial retrocede en junio tras dos meses al alza: Inegi

Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará una iniciativa formal para que el Estado mexicano organice una operación humanitaria que permita el traslado y refugio de los menores de edad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV