Mediante un comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR), se informó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Benjamín “C”, por los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos víctimas, daño en propiedad ajena y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Según información del expediente. En abril de 2009, el imputado fue detenido con artefactos bélicos y acusado de participar en el intento de asesinato de dos policías de Baja California. Además, se le atribuyó pertenecer a una organización criminal dedicada principalmente a cometer delitos en la ciudad de Tijuana y en diversos municipios de dicha entidad.

Luego de cumplir con la reposición de procedimiento dictada por la autoridad correspondiente, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó nuevamente las pruebas suficientes al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Nayarit, para obtener sentencia de 58 años de prisión.

Con información de la Fiscalía General de la República.

