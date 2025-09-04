Jueves, 04 de Septiembre 2025

Doring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán

Se le señala por los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Por: El Universal

El diputado federal del PAN presentando el documento. ESPECIAL

El diputado federal del PAN, Federico Doring Casar, hizo pública una denuncia que interpuso desde el pasado 27 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal.

La denuncia, turnada al licenciado Efrén Serpa Gaxiola, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, señala también a los morenistas:

  •  Tania Contreras López
  •  Juan Carlos Madero Larios
  •  Américo Villarreal Anaya
  •  Javier Valdez Perales
  •  Jorge Luis Báez Gómez
  •  Horacio Eduardo Olivares
  •  Ricardo Peralta

Además “quien resulte responsable” por los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acción delictuosa, tráfico de influencias, y enriquecimiento ilícito.

