El diputado federal del PAN, Federico Doring Casar, hizo pública una denuncia que interpuso desde el pasado 27 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal.

La denuncia, turnada al licenciado Efrén Serpa Gaxiola, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, señala también a los morenistas:

Tania Contreras López

Juan Carlos Madero Larios

Américo Villarreal Anaya

Javier Valdez Perales

Jorge Luis Báez Gómez

Horacio Eduardo Olivares

Ricardo Peralta

Además “quien resulte responsable” por los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acción delictuosa, tráfico de influencias, y enriquecimiento ilícito.

CT