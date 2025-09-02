La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con sede en Jalisco, dio a conocer mediante un boletín publicado el 28 de agosto, que logró obtener sentencias condenatorias en contra de cinco individuos que fueron detenidos tras enfrentarse con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los sentenciados, identificados como Gustavo “C”, Jesús “C”, Miguel “S”, Víctor “R” y Juan “G”, fueron encontrados penalmente responsables de diversos delitos: portación de arma de fuego sin licencia; posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; así como tentativa de homicidio en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

Tras el desarrollo del proceso penal y con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, el juez dictó las siguientes condenas:

Gustavo “C”, Jesús “C”, Miguel “S” y Víctor “R” recibieron una sentencia de 56 años y 11 meses de prisión.

Juan “G” fue sentenciado a 41 años y cinco meses de prisión.

Según lo establecido en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en abril de 2020 en las inmediaciones del fraccionamiento Real Tulipanes, en San Pedro Tlaquepaque. En ese lugar, los ahora sentenciados se enfrentaron con armas de fuego a personal militar y de seguridad federal.

Durante el operativo, fueron aseguradas nueve armas largas, cinco armas cortas, múltiples cargadores y un total de 210 cartuchos útiles de distintos calibres.

Con información de la Fiscalía General de la República.

