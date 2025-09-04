Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Así debes actuar si vas manejando y empieza una inundación

Ante todo, maneja siempre con precaución y nunca subestimes la fuerza del agua

Por: Ámbar Orozco

Según información de Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, estas son cosas que debes hacer en caso de una inundación. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según información de Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, estas son cosas que debes hacer en caso de una inundación. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Durante esta temporada de lluvias y huracanes en México, es importantísimo salvaguardar la integridad propia. Ya que, como es bien sabido, los sistemas de drenaje en ciudades como Guadalajara no suelen estar listos para la inmensa cantidad de agua que se acumula. Las alcantarillas, generalmente anegadas en basura, poco pueden filtrar, y el flujo del agua vuelve a sus cauces, causando severas inundaciones.

Según información de Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, estas son cosas que debes hacer en caso de una inundación.

Lee: Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, fallece a los 91 años

Siete cosas que debes hacer en caso de inundación

1. Mantenerse informado
Escuchar las indicaciones de las autoridades para conocer el estado de la situación y seguir las recomendaciones.

2. Velocidad y frenos
Circular a una velocidad prudente para que el sistema de frenos no colapse. 

3. No cruzar áreas con agua estancada e inundadas
El agua en movimiento puede arrastrar el automóvil o hacer que se pare el motor. 

4. Evitar los puentes
El agua que se mueve a gran velocidad podría llegar a arrastrar puentes sin previo aviso.

Mira: Estas fueron las parejas y familia de Giorgio Armani, legendario diseñador de modas

5. No salir del auto
En dado caso de que ocurra el peor de los escenarios y el carro sea arrastrado, lo mejor será permanecer dentro de él. 

6. Subir al techo de tu auto
Será algo contraproducente con la indicación anterior, pero si el agua rebasa la altura segura del auto, por encima de la puerta; sí o sí, se deberá subir al techo. 

7. Cuenta siempre con información importante
Traer consigo teléfonos de contactos personales, servicios de emergencias y de la aseguradora del auto serán indispensables. 

Con información de Centers for Disease Control and Prevention.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones