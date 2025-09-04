Así debes actuar si vas manejando y empieza una inundación

Durante esta temporada de lluvias y huracanes en México, es importantísimo salvaguardar la integridad propia. Ya que, como es bien sabido, los sistemas de drenaje en ciudades como Guadalajara no suelen estar listos para la inmensa cantidad de agua que se acumula. Las alcantarillas, generalmente anegadas en basura, poco pueden filtrar, y el flujo del agua vuelve a sus cauces, causando severas inundaciones.

Según información de Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, estas son cosas que debes hacer en caso de una inundación.

Siete cosas que debes hacer en caso de inundación

1. Mantenerse informado

Escuchar las indicaciones de las autoridades para conocer el estado de la situación y seguir las recomendaciones.

2. Velocidad y frenos

Circular a una velocidad prudente para que el sistema de frenos no colapse.

3. No cruzar áreas con agua estancada e inundadas

El agua en movimiento puede arrastrar el automóvil o hacer que se pare el motor.

4. Evitar los puentes

El agua que se mueve a gran velocidad podría llegar a arrastrar puentes sin previo aviso.

5. No salir del auto

En dado caso de que ocurra el peor de los escenarios y el carro sea arrastrado, lo mejor será permanecer dentro de él.

6. Subir al techo de tu auto

Será algo contraproducente con la indicación anterior, pero si el agua rebasa la altura segura del auto, por encima de la puerta; sí o sí, se deberá subir al techo.

7. Cuenta siempre con información importante

Traer consigo teléfonos de contactos personales, servicios de emergencias y de la aseguradora del auto serán indispensables.

Con información de Centers for Disease Control and Prevention.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

