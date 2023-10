Samuel García pide a Pablo Lemus que se “destape” por Jalisco

En su Segundo Informe de actividades como gobernador de Nuevo León, Samuel García pidió al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, que se destapara, en relación a sus intenciones de contender por la gubernatura de Jalisco.

“Me da gusto saber que este aquí Pablo Lemus, ¡ya destápate! (Salvador) Zamora, (Juan José) Frangie. ¿Dónde anda Vero Degadillo? Mi compadre Clemente Castañeda, líder indiscutible de nuestro Movimiento Ciudadano”, mencionó García.

Con esto, García le devolvió el gesto que Lemus también tuvo en su informe del pasado 12 de septiembre, donde declaró que Samuel García le parecía el mejor perfil para contender por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Previamente, García reconoció la presencia del gobernador de Jalisco, quien estuvo entre los invitados.

“Somos los dos únicos Estados de la República que damos (cubrimos) cáncer universal infantil. Siempre digo, Jalisco no te rajes. Hemos hecho un eje, Nuevo León y Jalisco, en temas de economía. No se me va cuando luchamos por el convenio fiscal o la final de Tigres-Chivas. Jalisco son nuestros hermanos y nos han puesto el ejemplo en muchos temas”.

Antes de finalizar su discurso, también mencionó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC).

“Quiero agradecer públicamente a don Dante Delgado, que hace dos años me dio la confianza para encabezar el proyecto Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Maestro, consejero, guía, y cuando hay que meter el hombro, porque la vieja política anda necia, lo mete y lo mete en serio. No vamos a permitir que regrese la vieja política”.

Cabe mencionar que Dante Delgado estaba sentado junto a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, y el gobernador de Jalisco, por el otro lado.

