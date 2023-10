Ante las críticas de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no está personalmente en Acapulco, Guerrero, atendiendo la emergencia que dejó el huracán "Otis" porque, afirmó, ayuda más que esté coordinando desde Palacio Nacional toda la ayuda para los damnificados.

En un video difundido en redes social en donde informó las acciones que se ha hecho todo su gabinete legal y ampliado para ayudar a la población afectada, el jefe del Ejecutivo federal señaló que si es necesario acudirá al puerto, pero manifestó que no quiere hacer de esta situación un "espectáculo"

"¿Por qué no estoy yo, dicen los adversarios, politiqueros? No estoy porque creo que ayuda más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos. Hechos, no palabras", afirmó.

El Mandatario federal también pidió a las Fuerzas Armadas que dejen que llegue la ayuda de los voluntarios para terminar con los comentarios de quienes calificó como "los buitres".

Detalló que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen el control de la distribución de la ayuda para evitar la desorganización sobre todo por la capacidad logística y operativa con que cuentan, pero se dará paso a los voluntarios.

