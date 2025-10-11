Pipa cargada de combustible vuelca y explota en la autopista México-Puebla

La autopista México-Puebla fue cerrada en ambos sentidos este sábado en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, tras un fuerte accidente que involucró una pipa de doble remolque cargada con un derivado del petróleo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad colisionó con una camioneta Nissan tipo estaquitas y un tractocamión con caja seca, lo que provocó un incendio de gran magnitud y la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

El gobierno municipal informó que se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad para controlar las llamas, atender a los heridos y restablecer la circulación lo antes posible.

Además, informó que se realizan "trabajos preventivos de evacuación en las viviendas y comunidades cercanas para salvaguardar la integridad de las familias".

En el sitio, se encuentran agentes de Protección Civil y de la Policía municipal, además de paramédicos, y se ha solicitado el apoyo de una unidad de Bomberos, agregó el municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque del camión provocó el derrame del combustible que generó un fuerte incendio, que de inmediato alcanzó al menos otros dos automóviles.

Videos que circulan en redes sociales muestran una columna de humo de gran magnitud, visible a varios kilómetros de distancia.

En respuesta, la Guardia Nacional de Carreteras informó del cierre total de dicho tramo de la autopista, así como la habilitación de dos desvíos, a la altura del km 63 (hacia Puebla), y del km 76 (hacia Ciudad de México).

Medios mexicanos reportan al menos tres personas lesionadas, entre ellos, el conductor del camión, quien estaría en condición grave.

Versiones apuntan a que el siniestro alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades.

Este siniestro ocurre un mes después de la explosión de un camión de gas en la Ciudad de México, que ha dejado 31 personas fallecidas y 53 más lesionadas , nueve de ellas aún hospitalizadas.

El pasado 10 de septiembre, un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros, se volcó y explotó, en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital.

También puedes leer: En estos estados aplicará el retiro de vidrios polarizados

Tras la tragedia, las autoridades locales y federales anunciaron nuevas regulaciones para reforzar la seguridad en el transporte de combustibles y materiales peligrosos.

A nivel nacional, desde el 15 de octubre será obligatoria la verificación digital de las unidades mediante códigos QR, inspecciones periódicas certificadas, sistemas de control de velocidad y monitoreo por GPS.

Una pipa cargada de combustible volcó y explotó en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, provocando cierre total y tráfico intenso. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan víctimas graves. ���� pic.twitter.com/r02rtpqPAJ— @elojopoblano (@elojopoblano23) October 11, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP