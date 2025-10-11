Festival del Pan de Muerto en CDMX: Fechas, horarios y actividades

El Día de Muertos es una celebración mexicana conocida internacionalmente por su origen, significado y tradición. Aunque la fecha oficial es el 2 de noviembre, semanas antes miles de panaderos en todo el país comienzan a vender el característico y aclamado pan de muerto.

Su delicioso sabor ha convertido al pan de muerto en uno de los postres favoritos de los mexicanos. Para reconocer su importancia no solo en la cultura, sino también en la cocina mexicana, año con año la Ciudad de México organiza el Festival del Pan de Muerto en el Museo Kaluz.

El evento reúne a más de 10 panaderías y proyectos gastronómicos locales, ofreciendo degustaciones de distintas presentaciones y formatos del pan más famoso de todos los tiempos.

¿Dónde y cuándo asistir al Festival de Pan de Muerto?

Para vivir esta exquisita experiencia, el Museo Kaluz, invitó al público a asistir al Festival Pan de Muerto 2025, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en horarios preestablecidos de 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas.

El lugar designado para este evento es el Café del Museo, ubicado en la terraza del Museo Kaluz. Es importante mencionar que la entrada cuesta 180 pesos por persona y el cupo es limitado.

En esta exhibición y degustación de pan de muerto, encontrarás diversas versiones, degustaciones de vino y mezcal , una experiencia para armar tu mini pan, charlas gastroculturales y la Coffee Party con premios (espacios limitados).

Origen del Pan de Muerto

De acuerdo con el Gobierno de México, el origen del pan de muerto viene desde la conquista española. Ya que los españoles se asustaron por los sacrificios humanos en las ceremonias religiosas que realizaban las poblaciones indígenas, por lo que elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintado de rojo que simboliza un corazón y la sangre del sacrificado.

En la actualidad este pan es de forma redonda, adornado de "huesos" de masa, y sus principales ingredientes son la harina de trigo, azúcar, huevos, y generalmente está adornado con ajonjolí o cubierto de azúcar, perfumado con naranja y anís.

Finalmente, este pan es un símbolo cultural dentro de la celebración mexicana que representa la hermandad entre vivos y muertos , el cual suele colocarse en ofrendas para honrar la memoria del dif

