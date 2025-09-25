Sheinbaum reacciona a la amenaza de demanda en EU de Salinas Pliego

El día de ayer, 24 de septiembre, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, hizo público desde sus redes sociales que demandaría al Gobierno de México en Estados Unidos por difamación. Ante esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió con ironía desde Palacio Nacional.

A través de su cuenta de X, el dueño de Televisión Azteca emitió un comunicado en donde afirmó que Grupo Salinas evaluará proceder legalmente contra las calumnias y difamaciones que, asegura, el Gobierno de México ha emitido en su contra, alentando a una " persecución política " disfrazada de " disputa fiscal ".

El empresario no dejó pasar la oportunidad para recordar que la Administración actual tiene problemas fuertes y delicados con el narcotráfico y grupos criminales que involucrarían a funcionarios activos en este sexenio.

Lee también: Salinas Pliego demandaría al Gobierno de México en EU por difamación

" [...] nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo que verdaderamente importa: la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas [...] del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco ", se lee en el comunicado.

Este jueves, durante "La Mañanera", la Presidenta declaró con un toque de ironía que, más allá de las deudas que Salinas tiene en el fisco mexicano —por más de 70 mi millones de pesos—, el empresario debería responder por " la difamación que él hace todos los días a través de la televisora [Televisión Azteca] o de sus rede sociales ".

Además, cuestionó que el empresario desee comenzar un proceso de demanda en Estados Unidos. Sin entrar en más detalles, la Mandataria invitó a que el pueblo de México, así como periodistas y reporteros investiguen cómo es que Salinas Pliego se ha hecho de su fortuna: ¿cuánto fue beneficiado por el FOBAPROA?, ¿cómo tiene ADN40?, y ¿cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana?

Te recomendamos: Salinas Pliego presume adquisición de iPhone 17 y así reaccionan en redes

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF