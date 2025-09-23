David Benavidez pone condiciones a Canelo Álvarez para aceptar una pelea

Posterior a la derrota de Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, se ha avivado nuevamente la posibilidad de una pelea entre el tapatío y el boxeador estadounidense y actual Campeón Mundial CMB del peso semi-pesado, David Benavidez.

Luego de que Canelo perdiera sus títulos de campeón indiscutido del peso supermediano y tal nombramiento pasara al estadounidense Terence Crawford, el tapatío pasó del octavo al décimo puesto en el ranking libra por libra, quedando al borde de salir del Top 10 y superado por David Benavidez.

Terence Crawford (EU)

Oleksandr Usyk (Ucrania)

Naoya Inoue (Japón)

Dmitry Bivol (Rusia)

Artur Beterbiev (Rusia)

Jesse Rodríguez (EU)

Junto Nakatani (Japón)

Shakur Stevenson (EU)

David Benavidez (EU)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez (México)

Así podría darse la pelea entre Canelo y Benavidez

En una reciente entrevista para The Ring, el estadounidense aseguró que se encuentra en una gran posición profesional y personal en este momento de su vida. Además, el campeón declaró que no estaba ni se encuentra dispuesto a bajar de peso, a las 168 libras, para enfrentar a Saúl Álvarez , pero que " si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos [...] seré yo el que tenga el poder ", aseveró.

Como si el recordatorio de que el tapatío se ha quedado sin títulos no fuera suficiente, el de Estados Unidos aprovechó para enviar un contundente mensaje: " Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar ”.

FF