Durante la madrugada de este jueves, una fuerte lluvia se presentó en diversas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) dejando afectaciones a su paso, incluidas inundaciones y cierres a la circulación.

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco informó sobre cierres viales en diversos puntos de la ciudad debido a vialidades anegadas.

Uno de los puntos afectados fue el cruce de San Enrique y San Pedro, en donde, debido a una inundación con un nivel aproximado a los 40 centímetros, un vehículo quedó varado, por lo que oficiales realizaron corte a la circulación y brindaron apoyo al conductor.

Asimismo, se mantiene cerrado el paso a desnivel de la avenida Belisario Domínguez y el Anillo a Periférico por inundación. En este escenario, la Comisaría de la Policía Vial estatal recomienda a la ciudadanía optar por vías alternas.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

