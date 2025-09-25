Este jueves 25 de septiembre, en las costas de Jalisco se registraron 4 sismos de magnitud superior a 4 durante la madrugada, según información del Sistema Sismológico Nacional (SSN).

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El movimiento telúrico más fuerte se registró a las 04:16 de la mañana a 218 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco.

Temblores registrados esta madrugada del 25 de septiembre de 2025 en costas de Jalisco

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 5.7 04:16:24 218 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco 13.5 km 5.1 04:21:23 179 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco 10 km 4.4 04:52:38 191 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco 8.6 km 4.1 05:11:27 200 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco 10 km

Hace una hora, Protección Civil y Bomberos Jalisco realizó una publicación en sus redes sociales en donde declaró que no se tienen registros de percepciones significativas ni de afectaciones en los municipios costeros.

Además, aclaró que el Centro de Alerta de Tsunamis de SEMAR confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas del Pacífico mexicano.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar difundir rumores.

