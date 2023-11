"Se ajusta a la Constitución" y que no busca un cargo público, dijo sobre su renuncia el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Su renuncia fue presentada este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una carta, donde señala que su ciclo terminó y que las aportaciones desde allí se volvieron marginales.

Dos horas después, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, publicó una foto en sus redes sociales en la que anunció la incorporación de Zaldívar a su equipo, con quien acordó "trabajar juntos para avanzar en la transformación del país".

Para expertos, la renuncia es inconstitucional, al no invocar "causas graves", pero prevén que el Presidente aceptará la dimisión y mandará una terna al Senado.

No aspiro a la FGR, asegura ministro Zaldívar

Tras su renuncia y su filiación al proyecto político de Sheinbaum, el ministro aseguró que "yo no renuncio por un cargo público, voy a sumarme a u proyecto político social en el que creo. Me sumo con una mujer a la que admiro, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta". En sentido, rechazó que busque la Fiscalía General de la República, "yo ya fui ministro presidente de la Corte, el más alto cargo de un litigante".



Zaldívar: jueces y magistrados no deben elegirse por elección popular

Además, el ministro señaló que no sólo en México, sino en Estados Unidos, España, Argentina se ha demostrado que la designación no popular tampoco garantiza los mejores perfiles para jueces y ministros de la Corte.

Sin embargo y a pesar de aún no decantarse por el llamado "plan C" sobre la elección popular de ministros de la Corte, Zaldivar dejó claro que no está de acuerdo en que los jueces y magistrados sean electos a través de esa vía. "Yo no veo conveniente someter a elección popular a jueces y magistrados, a mí me parece que no sería viable ni posible ni plausible, buscar que más de mil 500 juzgadores sean electos", explicó.

