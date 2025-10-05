Poder Judicial: Del origen hasta la votación popular

El 1 de junio de 2025 marcó una fecha histórica en México: por primera vez, integrantes del Poder Judicial de la Federación fueron parte de un proceso electoral. Es decir, fueron sometidos a votación quienes aspiraban a ocupar los cargos de ministros, jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto rompió con una tradición de años en la que se había establecido que el Poder Judicial era elegido por el Senado de la República, así como el ya extinto Consejo de la Judicatura Federal. En la actualidad, esa situación cambió a raíz de las reformas avaladas en septiembre por el Congreso de la Unión.

La historia del Poder Judicial de la Federación en México data del 7 de marzo de 1815, cuando se instaló el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana en Ario de Rosales, en el estado de Michoacán. Este tribunal fungió como antecesor del Poder Judicial actual.

La Constitución de 1824 fue promulgada y estableció el nacimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su independencia de los demás poderes, es decir, que estuviera a la par del Poder Ejecutivo, que encabezaría el presidente de la República, al igual que el Congreso de la Unión con la entrada en vigor del gobierno federal.

Tras los constantes cambios de gobierno entre el Primer Imperio Mexicano y la invasión de Estados Unidos, la entonces llamada Corte Suprema se transformó en un tribunal superior para hacer frente a asuntos distintos y sería el último tribunal en el país.

En 1834, durante la presidencia de Valentín Gómez Farías, la Corte hizo frente a la primera crisis de su historia a partir de un conflicto jurisdiccional que involucraba a estados y Federación, hecho que ocasionó que el Congreso federal destituyera a varios ministros de la Corte.

En ese periodo nació el juicio de amparo, un argumento que le permitía al ciudadano defenderse ante cualquier exceso de la autoridad en materia de derechos.

Luego, llegó la nueva Constitución en 1857, la cual fue promulgada en la época de la Guerra de Reforma. La nueva carta magna incorporó el juicio de amparo como una herencia de los años anteriores y estableció que el Poder Judicial de la Federación estaría conformado por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito.

Durante el periodo en que Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, se emitió una ley en la que se modificó la Corte, ya que ahora se compondría de nueve ministros y dos fiscales, y estaría dividida en tres salas. La Primera Sala sería unitaria y conocería de todo negocio que correspondiera a la Corte en primera instancia; la Segunda Sala se compondría de tres ministros y debía conocer de todo negocio que se tuviera que ver en segunda instancia, y la Tercera, formada por cinco ministros, resolvería en grado de revista los asuntos que admitieran dicho recurso.

Tras la Guerra de Reforma, llegó el Segundo Imperio Mexicano, que provocó una duplicidad institucional: por una parte, la Corte suprema que estaba de lado de Juárez, y por la otra, un Tribunal Supremo de Justicia que instaló el bando conservador en la capital de la República en cuanto Juárez salió de ella. El nuevo Tribunal Supremo fue presidido por José Ignacio Pavón y los magistrados José María Casasola, Teodosio Lares y Juan N. Rodríguez de San Miguel, entre otros. Funcionó por un tiempo breve, en tanto se establecía de manera formal el régimen monárquico y, con él, el Supremo Tribunal del Imperio.

En 1864, nació el Supremo Tribunal del Imperio de Maximiliano y tras su caída, en 1867, se rehabilitó la jurisdicción de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y se reinstaló la Suprema Corte de Justicia.

En el periodo del Porfiriato, es decir, durante el extenso gobierno de Porfirio Díaz, la Corte enfrentó polémicas y asedios por parte de dicho gobierno.

Una vez que llegó la Revolución Mexicana, se dio paso a la promulgación de una nueva Constitución en el año de 1917, la cual refrendó el principio de la división de poderes al igual que la existencia de la Suprema Corte, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito.

En los siguientes años y en varias ocasiones se incrementó el número de ministros integrantes de la Suprema Corte, llegando a contar hasta 26.

Cambios clave en su estructura y funcionamiento

La situación se mantuvo hasta el año 1994, cuando el ex presidente Ernesto Zedillo promulgó una reforma que consistió en reducir la composición de la Corte Suprema a 11 ministras y ministros, y su primordial competencia al conocimiento de cuestiones sobre constitucionalidad de leyes, tratados y reglamentos por vía de amparo, así como la resolución de controversias entre entidades estatales sobre constitucionalidad de las leyes y normas generales que de ellas emanan, además de la delegación de otras facultades al Consejo de la Judicatura.

En febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reforma judicial que fue consumada cuando el Congreso de la Unión le dio el visto bueno en septiembre de ese mismo año, hecho que implicó cambios como la elección de jueces y magistrados, la reducción de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, la desaparición del Consejo de la Judicatura y la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte, las cuales se encargaban de asuntos turnados antes de llegar al pleno.

Para sustituir al Consejo de la Judicatura, se creó el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de analizar el desempeño de los jueces en el país.

