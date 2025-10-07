Reforma Judicial sin MC

A más de un año de que se aprobó a nivel nacional la controvertida reforma al Poder Judicial, parece por fin perfilarse la aprobación de esa reforma en Jalisco, con una alianza opositora y sin el aval de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano (MC), partido en el poder en Jalisco.

Por esta falta de acuerdos, principalmente entre MC y Morena, la reforma al Poder Judicial en Jalisco no se alcanzó a tener a tiempo para que en junio pasado las y los jaliscienses hubieran podido votar, por primera vez, para elegir a magistrados y jueces locales, y sólo lo pudieron hacer para elegir a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a otros juzgadores federales.

Para poder realizar la elección judicial estatal, las y los diputados de Morena, Hagamos, Futuro, PT, PAN y PRI salieron ayer a anunciar de forma conjunta que decidieron aprobar un primer dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso estatal que enviarán a la próxima sesión del pleno.

Uno de los principales desacuerdos entre MC y Morena, era el uso de tómbolas para elegir a las y los aspirantes que aparecerán en las boletas electorales como ocurrió en la reforma federal.

Mientras MC rechaza este proceso de insaculación, Morena lo defendía.

Aunque el uso de este método de selección se redujo al mínimo, y sólo se empleará como método de desempate entre aspirantes que tengan la misma calificación o donde se presenten diferencias por los criterios de paridad de género, MC no quiso acompañar la iniciativa.

En el procedimiento general de la elección, se establece en el dictamen, las y los candidatos que participarán en la contienda serán los que obtengan las mejores calificaciones en los exámenes de conocimientos a los que deberán someterse.

Aquí habrá que ver cómo hacen para diseñar candados y que la aplicación de estas pruebas garanticen que lleguen los mejores perfiles, con la mayor reputación y experiencia, ya que hasta hoy no se ha logrado y ha terminado dominando la lógica del influyentismo, para imponer a personajes cercanos a los partidos políticos, a las parentelas de funcionarios judiciales o de la clase gubernamental.

En el dictamen se plantea también que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) sean los que más votos saquen en las urnas, tema en el que también estaban en desacuerdo en la fracción emecista.

Queda fuera del esquema de elecciones el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) se establece la división de Jalisco en 20 Distritos Judiciales, tal como los electorales, y al igual que a nivel nacional el Consejo de la Judicatura estatal deja su lugar al Tribunal de Disciplina Judicial, de nueva creación.