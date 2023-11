Arturo Zaldívar renuncia a la Corte y se suma al proyecto de Sheinbaum

Arturo Zaldívar presentó su carta de renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de aceptarla deberá dar a conocer en las próximas semanas una propuesta de candidatos.

“Mi ciclo en la Corte ha terminado”, comentó Zaldívar en un mensaje que publicó en sus redes sociales. Estaba en el cargo desde diciembre de 2009.

Poco después del mensaje, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que acordó con Zaldívar trabajar juntos para “avanzar en la transformación del país”, pero no ofreció detalles sobre esa colaboración.

Durante su periodo en la SCJN, Zaldívar, quien fue identificado por algunos analistas como cercano a López Obrador, mantuvo una postura vanguardista al respaldar la despenalización del aborto y por su pronunciamiento a favor de regular el consumo de marihuana.

Sin embargo, estuvo envuelto en una polémica en 2021 cuando López Obrador impulsó una iniciativa para extender por dos años su mandato como presidente de la Corte, lo que Zaldívar rechazó tras diversas presiones.

La senadora Xóchilt Gálvez, abanderada de la oposición, rechazó la decisión de Zaldívar y dijo que un ministro que actúa “bajo consigna del Presidente no merece formar parte de la SCJN”.

El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación.



Mi ciclo en la Corte ha… pic.twitter.com/CG3kHmcgyZ — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 7, 2023

SCJN espera respuesta del Ejecutivo y Senado

Ante la carta de Arturo Zaldívar, quien anunció su renuncia como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Máximo Tribunal informó que se encuentra a la espera de lo que digan el Ejecutivo y el Senado de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución. En una breve tarjeta informativa detalló que el Artículo 98 constitucional señala que: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

Abogados califican como inconstitucional la renuncia de Zaldívar. El abogado Francisco Burgoa afirmó que es inconstitucional la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, porque no justifica una causa grave, por lo que “no debería ser admitida por el Presidente, aunque sabemos que sí lo hará”. En redes sociales, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que durante la vigencia de la Constitución de 1917, sólo han renunciado por causas graves al cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Vásquez del Mercado en 1931 y Eduardo Medina Mora en 2019, quien no expuso sus razones igual que Zaldívar. “Si se respetase la Constitución no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el Presidente no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla. Pero... lo mismo pasó con Eduardo Medina Mora: nunca supimos su causa grave y se aceptó su renuncia”, refirió.

El abogado manifestó que Zaldívar no puede aspirar a ser diputado ni senador, dado que su separación debe ser de tres años antes de la elección. Indicó que, en términos del artículo 101 constitucional, tendrían que pasar dos años contados a partir de que el Senado apruebe su renuncia para que pudiera ser secretario de Estado, fiscal general de la República o gobernador. “No tiene sentido jurídico renunciar al más alto cargo para un abogado cuando le faltaba un año para concluir, al igual que a Luis María Aguilar Morales, quien concluye el 30 de noviembre de 2024”, puntualizó.

Analizan nombrar sustituto

La presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, reveló que esa instancia legislativa analiza nombrar al ministro sustituto de Arturo Zaldívar sólo para terminar su periodo, es decir un año.

Al ser cuestionada sobre la ruta jurídica, expuso que es parte de lo que tendrá que analizar la Mesa Directiva del Senado, puesto que el plazo que vencería sería el que deja el lugar. “Entonces, creo que seguramente vamos a nombrar a un ministro para terminar el periodo, que corresponde a quien ha presentado su renuncia”, reveló la senadora por Morena.

SUN

De swiftie a tiktoker

En su trayectoria, no solo fue reconocido por su gran labor en la Corte, sino también por su forma tan peculiar de acercarse a la población más joven.

Convirtiéndolo en el primer ministro en crear su cuenta de TikTok, Arturo Zaldívar decidió unirse a la plataforma con el objetivo de informar a los jóvenes sobre las decisiones que se tomaban dentro de la Suprema Corte de Justicia de forma dinámica.

En dicha plataforma, no solo comparte temas políticos o judiciales, también llegó a compartir su vida personal como su fanatismo por la cantante Taylor Swift y su amor por los Pumas de la UNAM.

Tras compartir sus gustos, el nombre del ministro llego a ser muy sonado en las redes, pero lo que causó controversia fue cuando asistió el pasado 24 de agosto al concierto de Taylor Swift acompañado de su esposa, donde se le vio intercambiando diferentes pulseras de colores con los swifties que se encontraban en el lugar.