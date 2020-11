Relación con EU se mantendría igual si hubieran juzgado a Cienfuegos: académico

En vista de que ya han ocurrido investigaciones de Estados Unidos contra ex funcionarios mexicanos en circunstancias similares a las de la detención del ex general Salvador Cienfuegos sin que la relación con México se haya visto afectada, la decisión de retirarle los cargos no hubiera cambiado las condiciones actuales, manifestó Marcos Figueroa Ramírez, académico de la Univa.

En cambio, presumió que la determinación de enviarlo a México para que sea juzgado en este país obedece a algún tipo de acuerdo entre estados.

“¿Cuándo se ha afectado la relación política entre un estado y otro por una persona que ha trasgredido la ley? ¿De cuándo acá a una persona se le deja libre para llevar una buena relación? Algo hubo, no sé ni quiero saberlo ni me interesa, pero hubo algo”.

Recordó que las autoridades de los Estados Unidos se han beneficiado al sujetar a presuntos delincuentes a proceso pues además les aseguran los bienes y activos que se señala que han sido producto de sus actividades ilícitas.

“Todo lo demás quedará en 'quién sabe qué pasaría', son cuestiones que se podrían manejar de estado a estado, pero no entre los mortales”.

El académico no descartó que la libertad del ex secretario haya sido debido a que la investigación en su contra no era lo bastante sólida.

Tras su llegada, es posible que las autoridades mexicanas decidan continuar con las investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero, lo cual deberá aplicarse bajo el Código de Justicia Militar.

“Los actos que él cometió debieron ser cometidos dentro del servicio, realizados como secretario de la Defensa Nacional, todos los militares deben ser procesados en actos de servicio por el Código de Justicia Militar”.

Aclaró que para esto deben existir datos de prueba suficientes y sólidos para poder juzgarlo, incluso en aquellos que sean producto de la colaboración entre autoridades de ambas naciones.

De ser así, explicó que no debe importar el cargo que ostentó para que sea sujeto a un proceso imparcial.

El pasado 15 de octubre, Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles a solicitud de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Se le fincaron cargos por narcotráfico y lavado de dinero, producto de su presunta vinculación con el cártel de los Beltrán Leyva, al que protegía. Cienfuegos se declaró inocente.

Sin embargo, este martes las autoridades estadounidenses solicitaron retirar los cargos fincados en contra del ex general por “consideraciones sensibles y de política exterior” que rebasaban el interés de continuar ese proceso.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia donde la juez que llevaba el caso, Carol Amon, fue informada de dicha petición para que Cienfuegos fuera trasladado a México, donde no existen investigaciones previas en su contra.

