Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber si ya está disponible tu tarjeta?

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, publicó el pasado 8 de octubre nuevos detalles relacionados con la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa de apoyo social que beneficia a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

El registro para ser parte del apoyo económico expedido por el Gobierno de México, que beneficiará a casi 2 millones de personas en todo el país, terminó el pasado mes de agosto. Ah ora, tras un pequeño periodo de espera, las pensionadas recibirán su depósito.

El pago se depositará en la Tarjeta del Bienestar que el propio programa brindará a cada beneficiaria; no obstante, deberán recogerla en la fecha y lugar indicados. A continuación, te explicamos cómo puedes verificar si tu tarjeta ya está disponible.

¿Cómo saber si ya está disponible mi tarjeta?

Para conocer si ya eres parte de las millones de beneficiarias, debes ingresar a la página de la Secretaría del Bienestar, ahí se publicará el buscador con CURP para que consultes el día, hora y lugar. Además, se enviará un mensaje SMS al celular que brindaste al realizar la solicitud, lo que permite dos formas muy sencillas de saber qué día es tu cita.

Es importante tener en cuenta que, para recibir la Tarjeta de Bienestar, es necesario que la persona beneficiaria asista en la fecha y lugar indicado, junto con su identificación oficial (original y copia), además de entregar el talón morado del registro de solicitud.

Ahí se entregará un sobre sellado y se le tomará una fotografía al momento de entregarle la tarjeta, esto como una constancia de que la persona beneficiada es la correcta.

¿Qué monto ofrece el programa?

Este apoyo económico brinda una ayuda de 3 mil pesos bimestrales, los cuales buscan reconocer el esfuerzo de las mujeres de 60 a 64 años que han trabajado toda su vida en la atención y cuidado de su familia.

Para conocer y ubicar los módulos disponibles podrás hacerlo en la página oficial de la Secretaría del Bienestar, www.gob.mx/bienestar.

