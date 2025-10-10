Este octubre, la Clave Única de Registro de Población (CURP) sufrirá una transformación radical que corresponde a un proceso de actualización de la base de datos nacional para así garantizar mayor protección y seguridad en la información personal.

La CURP Biométrica será el nuevo formato que operará a nivel federal para identificar a cada persona y busca, eventualmente, sustituir en cierta parte la credencial del INE.

Te puede interesar: CURP biométrica: Buscadoras cuestionan su utilidad para la localización de desaparecidos

Dicho documento será más preciso y más complicado de falsificar, ya que incluirá datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris —de ambos ojos—, fotografía, firma electrónica y otra información que permite reconocer a la persona rápidamente.

La prueba piloto del trámite estará disponible en todo el país a partir del próximo 16 de octubre de 2025. Para obtenerla, podrás asistir a una de las oficinas del Registro Civil o a algún módulo del Registro Nacional de Población (RENAPO) de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

Debido a que es un documento propuesto por el Gobierno de México, tanto el trámite como la expedición de la CURP Biométrica serán totalmente gratuitos para cualquier ciudadano mexicano.

Cabe destacar que, en esta primera etapa, tramitar la CURP Biométrica es totalmente voluntario; sin embargo, algunas dependencias gubernamentales la requerirán para ciertos trámites, por lo que se sugiere obtenerla lo antes posible.

Se espera que a partir de enero del 2026, cuando inicie el despliegue nacional, se convierta en un requisito más generalizado para trámites públicos y programas sociales.

También puedes leer: Alcalde de Tulum anuncia acceso libre a playas, pero sin alimentos ni bebidas

Con esta medida, el Gobierno de México reafirma su compromiso de modernizar los documentos de identidad nacional, agilizar trámites, reforzar los mecanismos de búsqueda y fortalecer la protección de los datos personales de la población.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP