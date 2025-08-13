¿SEP adelantó el regreso a clases 2025? Estos son los estudiantes deberán asistir en agosto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la fecha oficial de regreso a clases para el ciclo 2025-2026; sin embargo, la institución detalló que no todos los planteles educativos comenzarán las clases el mismo día.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, los estudiantes de educación básica —es decir, preescolar, primaria y secundaria— volverán a las aulas y darán inicio a sus actividades escolares el lunes 1 de septiembre de 2025.

No obstante, los docentes y directivos de las escuelas deben presentarse antes de esta fecha para recibir capacitación por parte del Consejo Técnico Escolar (CTE) y comenzar con la planeación del nuevo ciclo escolar.

La fase previa al inicio de clases para los profesores comenzará la última semana de agosto, con el fin de estar preparados para la llegada de los alumnos.

Sin embargo, no son las únicas personas que asistirán a las instituciones educativas antes de la fecha prevista por la SEP, ya que algunos estudiantes también deberán regresar antes del mes de septiembre.

Planteles como los CECyT (bachillerato) y los programas de licenciatura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que están incorporados a la SEP, volverán a clases los últimos días de agosto.

Aunque forman parte de la SEP, estas instituciones manejan sus propios calendarios, por lo que cada una tendrá su propio inicio de clases:

CECyT (bachillerato) y licenciatura del IPN: lunes 25 de agosto de 2025.

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y licenciatura de la UNAM: lunes 11 de agosto de 2025.

De igual manera, centros educativos ajenos a la SEP, así como instituciones de educación media superior y superior como la Universidad de Guadalajara, también dieron la bienvenida a sus estudiantes durante la segunda semana de agosto.

Los planteles regidos por la SEP tienen como fecha de cierre del ciclo escolar 2025-2026 el 15 de julio de 2026.

Los estudiantes tendrán los siguientes días de asueto durante el año:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

