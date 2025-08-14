En distintas acciones, autoridades federales aseguraron vehículos, armas, municiones, equipo táctico, ponchallantas y drogas, además de detener a nueve personas en Sinaloa.

Durante un recorrido de vigilancia terrestre, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) detectaron en las cercanías del poblado Bariometo, en Navolato, a un grupo vinculado al "Cártel de Sinaloa", facción "Los Mayos". Entre los detenidos se encuentran Kevin Gabino "N", Jesús Antonio "N", Germán Vicente "N" y un menor de 16 años.

En el operativo se incautó un vehículo, tres armas largas, una ametralladora, 16 cargadores y dos magazines, 478 cartuchos de distintos calibres, cuatro chalecos tácticos, 28 ponchallantas y varias dosis de droga. Los implicados intentaron escapar al notar la presencia de la Marina, pero fueron alcanzados y arrestados.

El 11 de agosto, en Los Mochis, Ahome, las autoridades también detuvieron a cuatro integrantes del grupo delictivo "Fuerzas Especiales Avendaño" (FEA), relacionados con el "Cártel del Pacífico", facción "Los Mayos".

Los hoy detenidos son Jesús Miguel "N" o Rosendo "N" de 38 años, alias "Chendo" y/o "El 16", Jayson Ariel "N" de 28 años, alias "Flaco", José Antonio "N" de 48 años y José "N" de 40 años.

A estas personas, se les aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de diferentes calibres y un paquete confeccionado con cinta que contenía en su interior polvo blanco similar a la cocaína.

En el poblado de López Mateos, "El Tamarindo", en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a una persona relacionada con el "Cártel del Pacífico" facción "Los Chapitos", se aseguraron dos armas largas, 10 cargadores, alrededor de 300 cartuchos, aproximadamente 119 gramos de cocaína, equipos de radiocomunicación y un casco.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado (FGE).

MF